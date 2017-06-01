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    Кутепов признался, что обращается к Самедову и Глушакову по отчеству

    Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов поделился впечатлениями от сборов с национальной командой. Футболист признался, что главный тренер сборной Станислав Черчесов хочет от своих подопечных полной концентрации на тренировках.

    – Требования Черчесова жестче, чем у Карреры?

    – Разница есть, но пусть это останется нашей внутренней кухней. Отличия заключаются не только в тренировках.

    – Очевидно, что все очень строго с дисциплиной. Смеяться-то можно?

    – В каждом упражнении, в каждом движении ты должен быть сконцентрирован на сто процентов – это первое и главное требование. А запрета на смех нет и быть не может. Конечно, без улыбок на тренировках не обходится, так что все нормально. Конкретных табу нет, штрафов тоже. Станислав Саламович дает свободу, потому что знает: мы все – профессионалы и взрослые люди.

    – Вы говорили, что обращаетесь к Самедову по отчеству – Сергеич. Других партнеров по сборной тоже называете по отчеству?

    – Еще Глушакова. Так что их двое. Денис Борисович и Александр Сергеевич. Ну и Станислав Саламович, конечно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.06.2017 23:53
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1433

      moskowcity-petrv 2 июня 2017, 18:45

      Похеру как ты обращаешься!играй надёжнее.вот твой показатель.

      -1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 2 июня 2017, 17:07

      А если бы Игнашевич остался,
      К нему бы как обращался?

      -1
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      Рейтинг: +195

      Colonist 2 июня 2017, 14:07

      По футбольным меркам они дедушки, все правильно! :)

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 2 июня 2017, 13:00

      Ну так они и старше, лет на 5-8))

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 июня 2017, 10:42

      Молодец Илюха ,так и надо делать-ребята этого заслужили.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 июня 2017, 09:34

      Правильно, к пенсионерам в футболе нужно обращаться по имени отчеству, забыл
      только еще Комбарова.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 2 июня 2017, 09:20

      а еще я им трусы стираю и шнурки глажу а называю их по имени отчеству одинаково чурбан лупоглазович

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 2 июня 2017, 08:28

      дедовщинка?)))

      4
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      Рейтинг: +2697

      turist82 2 июня 2017, 07:17

      Ну у меня на работе к примеру есть коллеги - ровесники моего отца. Так я к ним тоже по имени отчеству обращаюсь. Элементарная вежливость

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      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс > turist82 2 июня 2017, 08:29

      Когда мне было 25 я тоже к 50-летним дядькам на заводе по отчеству обращался. Но ведь Кутепову 23, а Глушакову 30. И это футбольная команда. В идеале тут все равны. За возраст и заслуги только Лоськова на пять минут выпускают. В команде нужны амбиции и конкуренция. Центральный защитник должен быть злой, а не сюсю-мусю...

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      Рейтинг: +3490

      Fancyfall 2 июня 2017, 06:46

      уважение или намёк на возраст?))

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