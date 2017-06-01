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  • Кутепов признался, что обращается к Самедову и Глушакову по отчеству

Кутепов признался, что обращается к Самедову и Глушакову по отчеству

1 июня 2017, 23:53
19

Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов поделился впечатлениями от сборов с национальной командой. Футболист признался, что главный тренер сборной Станислав Черчесов хочет от своих подопечных полной концентрации на тренировках.

– Требования Черчесова жестче, чем у Карреры?

– Разница есть, но пусть это останется нашей внутренней кухней. Отличия заключаются не только в тренировках.

– Очевидно, что все очень строго с дисциплиной. Смеяться-то можно?

– В каждом упражнении, в каждом движении ты должен быть сконцентрирован на сто процентов – это первое и главное требование. А запрета на смех нет и быть не может. Конечно, без улыбок на тренировках не обходится, так что все нормально. Конкретных табу нет, штрафов тоже. Станислав Саламович дает свободу, потому что знает: мы все – профессионалы и взрослые люди.

– Вы говорили, что обращаетесь к Самедову по отчеству – Сергеич. Других партнеров по сборной тоже называете по отчеству?

– Еще Глушакова. Так что их двое. Денис Борисович и Александр Сергеевич. Ну и Станислав Саламович, конечно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Самедов Александр Глушаков Денис Кутепов Илья
Комментарии (19)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Алекc
1496350777
вежливый ))
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xLINDAx
1496354958
Самедов признался, что знает Кутепова.
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Дядя Серёжа
1496368687
И дядя Мудко.
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Fancyfall
1496375166
уважение или намёк на возраст?))
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turist82
1496377037
Ну у меня на работе к примеру есть коллеги - ровесники моего отца. Так я к ним тоже по имени отчеству обращаюсь. Элементарная вежливость
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piligrim1986
1496381311
дедовщинка?)))
Ответить
giluxa1963
1496384407
а еще я им трусы стираю и шнурки глажу а называю их по имени отчеству одинаково чурбан лупоглазович
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vladimir-7
1496385257
Правильно, к пенсионерам в футболе нужно обращаться по имени отчеству, забыл только еще Комбарова.
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Диктор
1496389326
Молодец Илюха ,так и надо делать-ребята этого заслужили.
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moskowcity-petrv
1496418359
Похеру как ты обращаешься!играй надёжнее.вот твой показатель.
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