Кутепов признался, что обращается к Самедову и Глушакову по отчеству

Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов поделился впечатлениями от сборов с национальной командой. Футболист признался, что главный тренер сборной Станислав Черчесов хочет от своих подопечных полной концентрации на тренировках.

– Требования Черчесова жестче, чем у Карреры?

– Разница есть, но пусть это останется нашей внутренней кухней. Отличия заключаются не только в тренировках.

– Очевидно, что все очень строго с дисциплиной. Смеяться-то можно?

– В каждом упражнении, в каждом движении ты должен быть сконцентрирован на сто процентов – это первое и главное требование. А запрета на смех нет и быть не может. Конечно, без улыбок на тренировках не обходится, так что все нормально. Конкретных табу нет, штрафов тоже. Станислав Саламович дает свободу, потому что знает: мы все – профессионалы и взрослые люди.

– Вы говорили, что обращаетесь к Самедову по отчеству – Сергеич. Других партнеров по сборной тоже называете по отчеству?

– Еще Глушакова. Так что их двое. Денис Борисович и Александр Сергеевич. Ну и Станислав Саламович, конечно.