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  • Ярмоленко рад званию лучшего бомбардира, но готов променять его на чемпионство

Ярмоленко рад званию лучшего бомбардира, но готов променять его на чемпионство

1 июня 2017, 11:19

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко стал лучшим бомбардиром завершившегося чемпионата Украины. После матча последнего тура с «Черноморцем», в котором киевляне взяли верх со счетом 2:1, он признался, что готов был променять это звание на чемпионский титул для своей команды.

– У «Черноморца» был запредельный настрой на поединок, ведь в случае положительного результата для себя они могли попасть в Лигу Европы, а у нас особых целей уже не было. Игра была эмоциональной, в первом тайме не удалось создать много голевых моментов. Но, как по мне, свои возможности нам удалось использовать и заслуженно победить. Могу лишь выразить слова уважения «Черноморцу», у них хорошая команда – ребята сегодня бились, старались. Также хочу поблагодарить болельщиков за то, что пришли в будний день на стадион, и, надеюсь, получили удовольствие от увиденного футболу.

– Сергей Ребров официально объявил, что покидает команду. Насколько принципиально было победить сегодня?

– Побеждать всегда нужно, какой бы игра не была. Хочется выразить огромную благодарность Сергею Станиславовичу и всему тренерскому штабу за те годы, что мы работали вместе. Я считаю, что мы достигли определенного прогресса, завоевали два чемпионства. Да, этот сезон получился неудачным, но, по-моему, все игроки прогрессировали под его руководством, а это самое главное. Еще раз могу выразить огромную благодарность Станиславовичу, с большим уважением отношусь к нему. Он классный специалист, и я уверен, что долго не оставаться без работы не будет.

– Благодаря сегодняшнему забитому мячу ты стал лучшим бомбардиром в нынешнем чемпионате. Было ли это для тебя самоцелью на протяжении сезона?

– Конечно, лучше было бы, если бы команда стала чемпионом. При этом не буду скрывать, что приятно стать лучшим бомбардиром, но это заслуга не только моя, но и моих партнеров по команде.

Источник: ФК «Динамо» Киев
Украина. Плей-офф Динамо К Ярмоленко Андрей Ребров Сергей
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