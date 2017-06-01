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    Суркис поставил задачи перед новым тренером киевского «Динамо»

    Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис готов в ближайшее время назвать имя нового главного тренера своей команды, который заменит на этом посту Сергея Реброва, покинувшего клуб после матча заключительного тура чемпионата Украины с «Черноморцем» (2:1).

    «В ближайшие дни я объявлю, кто возглавит киевское «Динамо». Новый тренер расскажет, какой он видит свою работу, как будет функционировать клубная вертикаль. Естественно, перед новым тренером будет поставлена задача вернуть в Киев чемпионство, попасть в Лигу чемпионов и показывать прогресс в игре.

    Считаю, Сергей Ребров оставил хорошую, боеспособную команду. Да, возможно, нужно где-то усилиться, подтянуть резервы. Сегодня мы должны с оптимизмом смотреть в будущее. Это лучше, чем Сергей Станиславович согласился бы подписать контракт, и в силу каких-то причин у него бы не получилось.

    Тот груз со стороны лже-экспертов, которые никого не тренировали и ничего в жизни не добились после своей футбольной карьеры, не буду называть фамилии, они сами прекрасно все понимают, которые только сидят и умничают по воскресеньям в телевизоре, наверно в том числе довели его до такого состояния, что он решил взять паузу.

    Но я уверен, его тренерская карьера в самом расцвете. Сергей Ребров всем докажет, что он не только был великим футболистом, но и станет великим тренером», – сказал Суркис.

    Напомним, 42-летний специалист возглавлял столичный клуб с 2014 года. По итогам нынешнего сезона «Динамо» заняло в турнирной таблице УПЛ второе место, уступив «Шахтеру».

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    01.06.2017 08:00
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