Сергей Ребров объявил об уходе с поста главного тренера киевского «Динамо»

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров заявил, что покидает занимаемую должность. Напомним, 42-летний специалист возглавлял столичный клуб с 2014 года.

По итогам нынешнего сезона «Динамо» заняло в турнирной таблице УПЛ второе место.

– Вы уже определились со своим будущим?

– Конечно, мы определились с Игорем Михайловичем еще после нашего разговора. Сейчас, конечно, нужно сказать всем об этом. Я не буду пересказывать весь разговор. Мы пожали друг другу руки и решили дальше не продолжать наше сотрудничество. Только что я поблагодарил команду в раздевалке.

Конечно, я благодарен президенту, который дал мне этот шанс работать в великом клубе. Я благодарен всем болельщикам, которые поддерживали в любую минуту и меня, и команду. Как во время побед, так и во время горести они приходили на стадион – я им за это благодарен. И благодарен всей команде, которая работала со мной. Я пожелал всем удачи. Следующий сезон будет еще сложнее, и ребятам самим нужно к нему готовиться. Теперь уже как болельщик я буду, как и все, поддерживать эту команду.