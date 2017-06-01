Веллитон: «Рад, что «Спартак» достиг своей цели в виде чемпионства. Команда заслужила этот праздник»

Бывший нападающий «Спартака» Веллитон, ныне выступающий за «Кайсериспор», поздравил московский клуб с завоеванием золотых медалей РФПЛ нынешнего сезона.

Напомним, 30-летний бразилец защищал цвета красно-белых в период с 2007 по 2014 год.

– Следите за чемпионатом России и успехами «Спартака»?

– Не всегда получается смотреть все матчи, но, конечно, я знаю о том, что в минувшем сезоне красно-белые завоевали золотые медали национального первенства, обеспечив себе солидное преимущество перед главными конкурентами – ЦСКА и «Зенитом». Безумно рад, что «Спартак» наконец достиг своей цели и заполучил долгожданный трофей. Футболисты, руководство и болельщики заслужили этот праздник. Поздравляю «Спартак» с чемпионством!