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    Веллитон: «Рад, что «Спартак» достиг своей цели в виде чемпионства. Команда заслужила этот праздник»

    Бывший нападающий «Спартака» Веллитон, ныне выступающий за «Кайсериспор», поздравил московский клуб с завоеванием золотых медалей РФПЛ нынешнего сезона.

    Напомним, 30-летний бразилец защищал цвета красно-белых в период с 2007 по 2014 год.

    – Следите за чемпионатом России и успехами «Спартака»?

    – Не всегда получается смотреть все матчи, но, конечно, я знаю о том, что в минувшем сезоне красно-белые завоевали золотые медали национального первенства, обеспечив себе солидное преимущество перед главными конкурентами – ЦСКА и «Зенитом». Безумно рад, что «Спартак» наконец достиг своей цели и заполучил долгожданный трофей. Футболисты, руководство и болельщики заслужили этот праздник. Поздравляю «Спартак» с чемпионством!

    Источник: Известия

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    01.06.2017 01:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +383

      VASoMeat 1 июня 2017, 08:30

      Игрок он хороший,для спартака сделал не мало,а вот ленивый с..ка,мог же еще пользу приносить зараза)))

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      Рейтинг: +383

      VASoMeat > Klaido 1 июня 2017, 17:20

      Травлю эту помню,как он на Акинфеева налетел,там все охали ахали игрок сборной аккуратней играть надо,просто за велика крепко никто не заступился из своих же.Горлуковича на них не нашлось,он бы березкам все ветки бы пообламал)))

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 июня 2017, 06:17

      Хороший игрок был-еще бы не гулял -цены ему не было бы.

      1
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      Рейтинг: +563

      tank219 1 июня 2017, 05:33

      Говорили тебе, дураку, что кабаки и бабы доведут до цугундера

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 1 июня 2017, 02:16

      Веллитон неплохо поиграл,
      Увы, чемпионом не стал.

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