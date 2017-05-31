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  • Дзюба: «Слышал про Манчини, но сейчас нужно сконцентрироваться на сборной»

Дзюба: «Слышал про Манчини, но сейчас нужно сконцентрироваться на сборной»

31 мая 2017, 15:14
12

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признался, что слышал о возможном назначении Роберто Манчини на пост главного тренера петербургской команды. Форвард при этом отметил, что на данный момент сконцентрирован на выступлениях за сборную России.

– У «Зенита» – новый главный тренер. Ваша реакция?

– Нас попросили поменьше говорить о клубных делах, мы все-таки в сборной, поэтому давайте сфокусируемся на ней. Про Манчини слышал.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчини возглавит «Зенит» в ближайшие дни. Зарплата итальянца в петербургском клубе будет составлять около 5 миллионов евро в год.

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Зенит Россия Дзюба Артем Манчини Роберто
Комментарии (12)
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Garrincha58
1496233519
скоро узнаешь кто ты такой деревянный Дзубилло
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piligrim1986
1496235829
а манчини про тебя нет
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sidul1
1496235932
наконец-то это ДЕРЕВО будет скамейку шлифовать,а в сборной пусть дурака валяет,раз других нет,по мнению Черчесова
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Mahone
1496236045
Ничего не выйдет,год просидит и уволят Манчини !!!!!!!!!!
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dok66
1496236721
В сборной видимо отключены все каналы связи с внешним миром , раз Дзюба пользуется только слухами . И это правильно ! Нужно думать только о сборной .
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xLINDAx
1496236875
Да уж сконцентрируйтесь там, пожалуйста)
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nik55
1496237805
сконцентрироваться --ты что играть умеешь ?
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Евгений Агеев
1496244739
Я вот не понимаю хоть убей!
Зачем одно интервью разбивать на целую кучу статей?
Или Дзюбу и остальных уже цитатники записали?
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Дядя Серёжа
1496292477
Сконцентрироваться... Полуконцентрат.
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Colonist
1496400035
Я бы на месте Манчини обиделся... :)
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