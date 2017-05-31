Дзюба: «Слышал про Манчини, но сейчас нужно сконцентрироваться на сборной»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признался, что слышал о возможном назначении Роберто Манчини на пост главного тренера петербургской команды. Форвард при этом отметил, что на данный момент сконцентрирован на выступлениях за сборную России.

– У «Зенита» – новый главный тренер. Ваша реакция?

– Нас попросили поменьше говорить о клубных делах, мы все-таки в сборной, поэтому давайте сфокусируемся на ней. Про Манчини слышал.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчини возглавит «Зенит» в ближайшие дни. Зарплата итальянца в петербургском клубе будет составлять около 5 миллионов евро в год.