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  • Мутко поставил задачу сборной России на Кубок конфедераций

Мутко поставил задачу сборной России на Кубок конфедераций

31 мая 2017, 11:15
11

Президент РФС Виталий Мутко поставил задачу перед сборной России на Кубке конфедераций-2017. Кроме победы в турнире национальная команда должна сформировать состав для участия в чемпионате мира-2018.

«Задача любой команды на любом турнире – выигрывать. Иначе зачем вообще вступать в борьбу? Всегда надо ставить максимальные цели. Но при этом на Кубке конфедераций есть и своя особая задача – сформировать команду для чемпионата мира, подготовиться к главному турниру. Тем более что мы никак не можем собрать оптимальный состав. Вот и сейчас из-за травм выпали, к сожалению, Алан Дзагоев и Марио Фернандес.

Кубок конфедераций, безусловно, полноценный самостоятельный турнир, который все хотят выиграть, даже если присылают не первый состав, а голодную до титулов молодежь. Но, как бы там ни было, в головах у всех чемпионат мира. От этого никуда не денешься», – заявил Мутко.

Напомним, что Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Соперниками России в групповом турнире станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион «Спартак») и Мексика (24 июня, Казань).

Источник: Р-Спорт
Кубок конфедераций Россия Дзагоев Алан Фернандес Марио Мутко Виталий
Комментарии (11)
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ALeX-161-rus
1496219764
Россия 2-0 Новая Зеландия Россия 1-3 Португалия Россия 0-1 Мексика Выиграли? Да,выиграли одну игру. Теперь срочно в отпуска по морям,да по казино.
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ALeX-161-rus
1496220445
Лично мое отношение к сборной после успешного евро 2008. Огромные надежды на евро 2012,тем более после победы над чехами. И огромная досада росле греков. Нашли крайнего,всех собак на Аршавина скинули,хотя я на его стороне отчасти. Евро 2016. Надежд немного,но вера где то в сердце есть. После Уэльса также крайний нашелся быстро. Слуцкий,ну и Кокоша с Мамаем сами себя подставили. И вот он,долгожданный,первый и последний домашний чемпионат мира по футболу!! Ни в душе,ни вообще нигде никаких надежд на наших,а просто желание увидеть вживую красивую игру других сборных. А крайнего всегда найдут.....
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Дядя Серёжа
1496221371
По моему никакой исторической ценности турнир не имеет, а вот обкататься - это да.
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bringing
1496222410
Если задача не выполнится,то нужно снимать президента РФС
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sidul1
1496236205
ну,если другие сборные привезут 3 составы
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subbotaspartak
1496236482
Задача одна - играть в футбол И надо-надо-надо ГОЛ-ГОЛ-ГОЛ!!!
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Павел Амурский
1496236889
спартаковско-мужицкая сборная играет хуже оренбургско-арсенальной.
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бочаров
1496462025
В.Мутко вы подпишитесь под этой задачей и назначьте наказание сразу ЧТОБ все видели и слышали.(разогнать сборную,уити в отставку).
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