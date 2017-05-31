Мутко поставил задачу сборной России на Кубок конфедераций

Президент РФС Виталий Мутко поставил задачу перед сборной России на Кубке конфедераций-2017. Кроме победы в турнире национальная команда должна сформировать состав для участия в чемпионате мира-2018.

«Задача любой команды на любом турнире – выигрывать. Иначе зачем вообще вступать в борьбу? Всегда надо ставить максимальные цели. Но при этом на Кубке конфедераций есть и своя особая задача – сформировать команду для чемпионата мира, подготовиться к главному турниру. Тем более что мы никак не можем собрать оптимальный состав. Вот и сейчас из-за травм выпали, к сожалению, Алан Дзагоев и Марио Фернандес.

Кубок конфедераций, безусловно, полноценный самостоятельный турнир, который все хотят выиграть, даже если присылают не первый состав, а голодную до титулов молодежь. Но, как бы там ни было, в головах у всех чемпионат мира. От этого никуда не денешься», – заявил Мутко.

Напомним, что Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Соперниками России в групповом турнире станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион «Спартак») и Мексика (24 июня, Казань).