Маурисио назвал Карреру идеальным тренером для «Спартака»

Защитник «Лацио» Маурисио дал оценку профессиональным качествам главного тренера «Спартака» Массимо Карреры. Бразилец прошедший сезон провел в аренде у красно-белых, которые решили не выкупать футболиста.

«Когда я пришел в «Спартак», то Каррера уже несколько матчей являлся главным тренером. Я понимал, что он идеальный человек для того, чтобы привести «Спартак» к чемпионству. Понял это по тому, насколько Массимо погружен в работу. Серьезный и требовательный профессионал, который мотивирует футболистов. Когда у тренера есть такие характеристики, то все начинают больше концентрироваться на тренировках. А что происходит там, потом появляется и в игре. На занятиях важно всегда искать лучшую позицию, делать лучший отбор и отдавать лучшие пасы», – заявил Маурисио.

«Спартак» под руководством Карреры стал чемпионом России впервые за последние 16 лет.