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Джикия: «В плане адаптации в сборной России все нормально»

29 мая 2017, 22:44
3

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия поделился эмоциями от тренировок в стане национальной команды, а также рассказал о трудных периодах, с которыми ему пришлось столкнуться в ходе своей карьеры.

– В «Спартаке» вы уже освоились. Вас даже душой компании называют. А в сборной?

– В третий раз вызываюсь, в плане адаптации все нормально. Полностью погружен в работу.

– После тренировок почти все со льдом. Это не вы их калечите?

– Нет, не я. Рабочие моменты, нормальная ситуация. А лед помогает быстрее восстанавливаться. Все тут – профессионалы и мужчины.

– Могли год назад представить, что в статусе чемпиона России будете готовиться к Кубку конфедераций?

– Год назад мог. Раньше – не уверен. Но я ведь этого и хотел. Это была цель. Очень рад, что нахожусь в сборной. Всегда надо ставить перед собой самые высокие задачи. Ставить – и добиваться их. Сейчас я должен доказать свою состоятельность, свое право здесь находиться. У меня в жизни были разные периоды, но всегда ставил задачи и добивался.

– Самый сложный период?

– Наверное, в Дзержинске. Решающий момент. Если бы кто-то тогда, когда мы с «Химиком» вылетели из ФНЛ, ко мне подошел и сказал: «Георгий, через два года будешь чемпионом», я бы не поверил и посмеялся. На тот момент даже вообразить было трудно, что потом такая сказка случится. Благодарен всем, кто меня окружал и поддерживал. Нынешний мой период – действительно сказка.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Спартак Джикия Георгий
Комментарии (3)
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Wagarti
1496091779
Молодчик.
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OfaZavr
1496132394
Молодец Георгий! Хороший защитник. Так держать!
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Д Альбертини
1496139316
Жорик, успешных тебе выступлений))
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