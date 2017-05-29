Смолов: «Сборная России старается играть в более атакующий футбол»

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов поделился эмоциями от сборов в национальной команде, а также рассказал о взаимодействии с форвардом «Зенита» Артомом Дзюбой.

«В сборной у меня больше оборонительных функций, потому что тактика предусматривает двух форвардов, больше игры в обороне. Сборная старается играть в более атакующий футбол. Яркий оборонительный футбол был только у португальцев на чемпионате Европы, где они и стали чемпионами.

Дзюба? Вне поля мы давно знакомы, на поле тоже проблем не будем. На чемпионате Европы играли вместе, но схема тогда была чуть другая. Он хорошо играет ногами, думает, у нас не будет проблем с взаимопониманием», – сказал Смолов в эфире программы «Тотальный разбор».