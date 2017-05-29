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  • Дель Пьеро: «Буффон сошел с ума в ожидании финала Лиги чемпионов»

Дель Пьеро: «Буффон сошел с ума в ожидании финала Лиги чемпионов»

29 мая 2017, 18:44
5

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро заявил, что голкипер туринцев Джанлуиджи Буффон буквально сошел с ума, ожидая финал Лиги чемпионов. Решающий поединок, в котором соперником «старой синьоры» станет «Реал», состоится в субботу, 3 июня, в Кардиффе.

Напомним, 39-летний страж ворот ни разу в карьере не побеждал в самом престижном европейском клубном турнире. Вратарь принимал участие в двух финалах, но оба проиграл: в 2003 году «Милану», а в 2015-м – «Барселоне».

«Не спрашивай меня о фаворите, потому что его нет. Мы говорим о двух великих командах, двух чемпионах в своих национальных лигах, о лучших командах на сегодняшний день.

Буффон сошел с ума в ожидании финала. Он не в силах больше ждать. Ему не терпится поднять этот трофей над головой. Уверен, он станет одним из главных героев матча.

Зидан? Когда мы вместе играли в «Ювентусе, между нами были симфония и гармония. Он всегда хотел помогать своим партнерам по команде, несмотря на свою прекрасную технику и класс. Я не ожидал, что он станет тренером, но на самом деле одной из его лучших черт всегда было умение ясно читать игру. Вот почему он всегда принимает правильные решения и уже успел выиграть все, что только возможно», – сказал Дель Пьеро.

Источник: Football Italia
Лига чемпионов Ювентус Реал Буффон Джанлуиджи Дель Пьеро Алессандро
Комментарии (5)
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Ronaldinho R10
1496073759
Зидан потрясающий тренер. Но Джиджи должен поднять ушастого, взять ЗМ и выиграть ЧМ 2018, уйдя единственным и неповторимым.Потому что второго такого нет и не будет.
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dok66
1496077197
Не перегорел бы !
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raritet
1496079740
Настолько харизматичного вратаря я и не припомню. В таком возрасте играть на таком уровне-это говорит о высокой внутренней энергии. Будет очень обидно, если его мечта не сбудется.
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cska-62
1496086066
Мне кажется, что подавляющее большинство болельщиков всех команд мира будет болеть за "Юве", точнее - за Буффона! Не буду скрывать - я из их числа. Мне посчастливилось видеть игру Льва Яшина в зените его карьеры (просто по возрасту), но позже такого блестящего и стабильно играющего много лет голкипера, как Буффон, не припомню. Нисколько не умаляя заслуг тех же наших Дасаева, Харина или Акинфеева, которые периодически творили чудеса в створе ворот (Игорь и сегодня творит!).
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