Дель Пьеро: «Буффон сошел с ума в ожидании финала Лиги чемпионов»

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро заявил, что голкипер туринцев Джанлуиджи Буффон буквально сошел с ума, ожидая финал Лиги чемпионов. Решающий поединок, в котором соперником «старой синьоры» станет «Реал», состоится в субботу, 3 июня, в Кардиффе.

Напомним, 39-летний страж ворот ни разу в карьере не побеждал в самом престижном европейском клубном турнире. Вратарь принимал участие в двух финалах, но оба проиграл: в 2003 году «Милану», а в 2015-м – «Барселоне».

«Не спрашивай меня о фаворите, потому что его нет. Мы говорим о двух великих командах, двух чемпионах в своих национальных лигах, о лучших командах на сегодняшний день.

Буффон сошел с ума в ожидании финала. Он не в силах больше ждать. Ему не терпится поднять этот трофей над головой. Уверен, он станет одним из главных героев матча.

Зидан? Когда мы вместе играли в «Ювентусе, между нами были симфония и гармония. Он всегда хотел помогать своим партнерам по команде, несмотря на свою прекрасную технику и класс. Я не ожидал, что он станет тренером, но на самом деле одной из его лучших черт всегда было умение ясно читать игру. Вот почему он всегда принимает правильные решения и уже успел выиграть все, что только возможно», – сказал Дель Пьеро.