Акинфеев присоединился к сборной России в Австрии

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев присоединился к сборной России, проводящей подготовительный сбор в Австрии перед Кубком конфедераций.

30-летний страж ворот испытывал проблемы с пяткой, в результате чего был вынужден задержаться в России для прохождения дополнительных процедур.

Напомним, подопечные Станислава Черчесова пробудут в Нойштифт-им-Штубайтале до 3 июня. Далее им предстоит контрольная игра с Венгрией в Будапеште, которая состоится 5 числа, а 9 июня россияне примут в Москве Чили.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Россия сыграет в одной группе с Новой Зеландией, Мексикой и Португалией.