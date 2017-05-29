Акинфеев присоединился к сборной России в Австрии

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев присоединился к сборной России, проводящей подготовительный сбор в Австрии перед Кубком конфедераций.
30-летний страж ворот испытывал проблемы с пяткой, в результате чего был вынужден задержаться в России для прохождения дополнительных процедур.
Напомним, подопечные Станислава Черчесова пробудут в Нойштифт-им-Штубайтале до 3 июня. Далее им предстоит контрольная игра с Венгрией в Будапеште, которая состоится 5 числа, а 9 июня россияне примут в Москве Чили.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Россия сыграет в одной группе с Новой Зеландией, Мексикой и Португалией.
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Источник: Twitter