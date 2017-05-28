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Карадениз: «Грасия зимой хотел меня продать из «Рубина»

28 мая 2017, 10:51
4

Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз отметил, что главный тренер команды Хави Грасия хотел его продать в зимнее трансферное окно. Однако футболист решил не покидать казанцев.

«Мне 37 лет и я понимаю, что Грасия думает. В кабинете Хави мы очень культурно поговорили. И я сказал ему, что больше не хочу тренироваться вместе с командой. Сказал: «Ты все равно не включишь меня в заявку на ближайшие матчи, и лучше я буду заниматься отдельно. По человеческим качествам у меня нет к тебе никаких претензий. Мир тесен и, может быть, через какое-то время мы встретимся где-нибудь. Но если ты будешь продолжать тренировать «Рубин», я подумаю об уходе из клуба». Я так сказал, потому что не хочу просто так сидеть с ним еще год. Грасия тоже мне сказал, что в межсезонье говорил с президентом клуба о том, что стоит проводить меня из клуба зимой, так как он не видит меня в составе. Хави откровенно сказал, что предложил президенту расстаться со мной зимой. И тогда на сборах мне действительно говорили о том, что если у меня будут предложения, то «Рубин» не станет препятствовать моему уходу.

А почему я должен уходить? Вы сами можете догадаться, где мне были бы рады. У меня было два-три варианта. Но мне было обидно из-за этой ситуации, ведь для меня «Рубин» очень важен. Это моя команда. Я от всей души люблю «Рубин» и поэтому не мог бросить свой клуб», – заявил футболист.

«Рубин» по итогам нынешнего сезона занял девятое место в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Карадениз Гекдениз Грасия Хави
Комментарии (4)
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OfaZavr
1495958573
Зря они так с ним. Карадениз всегда выкладывается на все 100%, и заслуживает уважение к себе.
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Бриг
1495960170
А до каких лет может играть нападающий, если он не Пеле? Другое дело, если они сдуру заключили с ним долгий контракт, то никуда он не уйдет. И никакие разговоры не помогут перестать платить ему зарплату.
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dok66
1495960946
Возраст конечно дает о себе знать . Но когда в этом сезоне он выходил на замену , еще какую фору давал молодым . Мужик !
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Mahone
1495978380
Придет Бикеич-пожалуйся ему!!!!!!!
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