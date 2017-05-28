Президент «Урала»: «Не понимаю Луческу. Говори правду»

Президент «Урала» Григорий Иванов выразил недоумение позицией главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу по матчу 24-го тура РФПЛ. В той игре питерцы победили на своем поле, а у гостей по ходу встречи были удалены три игрока.

«Подкосил нас и результат матча с «Зенитом». Как все помнят, мы не должны были проигрывать. Ребята видят несправедливость. Бикфалви удалили ни за что. Какой тут психолог мог помочь? Павлюченко пошел объяснять судье про несправедливость, тоже получил карточку…

Дзюба потолкался с Ромой Емельяновым. Вот если бы судья не дал вообще карточек, или дал по красной… Другой вопрос был бы. А он сделал у нас на три человека меньше. Все вышло из первого удаления Бикфалви, когда тот играл чисто.

Не понимаю таких тренеров, как Луческу, которые говорят, что все удаления были по делу. Как по делу-то? Говори правду! Весь стадион видел. Нас поддерживали, когда мы всемером пошли в атаку, могли гол забить», – заявил Иванов.