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Президент «Урала»: «Не понимаю Луческу. Говори правду»

28 мая 2017, 10:40
25

Президент «Урала» Григорий Иванов выразил недоумение позицией главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу по матчу 24-го тура РФПЛ. В той игре питерцы победили на своем поле, а у гостей по ходу встречи были удалены три игрока.

«Подкосил нас и результат матча с «Зенитом». Как все помнят, мы не должны были проигрывать. Ребята видят несправедливость. Бикфалви удалили ни за что. Какой тут психолог мог помочь? Павлюченко пошел объяснять судье про несправедливость, тоже получил карточку…

Дзюба потолкался с Ромой Емельяновым. Вот если бы судья не дал вообще карточек, или дал по красной… Другой вопрос был бы. А он сделал у нас на три человека меньше. Все вышло из первого удаления Бикфалви, когда тот играл чисто.

Не понимаю таких тренеров, как Луческу, которые говорят, что все удаления были по делу. Как по делу-то? Говори правду! Весь стадион видел. Нас поддерживали, когда мы всемером пошли в атаку, могли гол забить», – заявил Иванов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Урал Зенит Луческу Мирча Иванов Григорий
Комментарии (25)
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DUMOH
1495959094
Это же Луческу...Возомнил себя великим тренером по Украине,там соперников то нет,а тут любая команда может по *опе надавать...
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Popularov
1495959805
Не понимаю таких президентов клубов, как Григорий Иванов. Говори правду, СМОТРИ правде в ГЛАЗА, а не отворачивай их в сторону оскандалившихся арбитров и тех, кто их ОТМАЗЫВАЕТ от наказания! Мирча Луческу ПРАВИЛЬНО сказал и сказал ПРАВДУ, что у него сложилось впечатление, что президент РФС Виталий Мутко "дал знак против "Зенита". Такое впечатление сложилось не только у тренера Зенита, но и у подавляющего числа любителей футбола Санкт-Петербурга! Мы все возмущены тем, как Мутко прикрывал судейские СКАНДАЛЫ в пользу Спартака и оправдывал арбитров, которые скандально и БЕЗОБРАЗНО судили футбольные матчи с участием Зенита и против Зенита! Ни одного тура без судейских скандалов! Всю работу в Спартаке сделали СКАНДАЛЬНЫЕ арбитры. Они, со скандалами и с предвзятым судейством, на протяжении всего сезона 2016/17, БЕЗОБРАЗНО свистели в пользу Спартака и НАГЛО сажали Зенит на свисток и предвзято судили в пользу соперников Зенита!!! Зенит ПОТЕРЯЛ примерно 16 очков из-за скандального судейства российских арбитров! Кто-нибудь ответил за эти скандалы??? В угоду федуновским - Мутко полностью ВЫКЛЮЧИЛ Зенит из борьбы за золото! Результат предательства Мутко - НЕ ЗАСЛУЖЕННОЕ первое место Спартака, а Зенит ПРОЛЕТЕЛ мимо золота и Лиги чемпионов! Как теперь Мутко, после такого предательства, будет смотреть в глаза Алексею Миллеру??? Федун доволен и смеётся, он всех ПОИМЕЛ, а Зениту и Луческу не до смеха. ЦСКА второй и в Лиге чемпионов, а Зенит, благодаря Мутко, пролетает мимо Лиги! Пусть Зенит скажет за это БОЛЬШОЕ спасибо Мутко! Президент РФС очень КОРЫСТНО постарался на БЛАГО Спартака и во вред Зениту и его болельщикам!
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subbotaspartak
1495960052
Видел не стадион, видела вся страна, Сколько в Цыгане го.на.
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Alex ostrov
1495960382
Такой же нытик как Луческу!!
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Томь вперёд
1495960903
Это видели все, даже слепые, но только не нытик Луческу!
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zigbert
1495961214
Луческу надо брать пример с Карреры, он никогда не кивал в сторону судей. В этом и состоит беда Зенита.
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APchelov
1495961805
Будущему тренеру Зенита надо прописать в контракте НЕ ПЛАКАТЬ И НЕ ЖАЛОВАТЬСЯ
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turist82
1495962066
В Питере - ныть! ))
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Kollljan
1495962216
Павлюченко не просто пошел объяснять что-то судье, а громко материл его и, похоже, пнул его ногой.
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RedWhiteFans2
1495963345
Какая справедливость. Вы матч то хоть смотрели? Судья уже на игру в мокрых штанишках вышел и походу ждал от провокатора Дзюбы первой подлости. А дальше только раздавай карточки. Луческу и Дзюба -2 гнилья Зенита, которые делают команде антирекламу и соответствующее отношение. Данни -вот лицо и флаг команды.
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