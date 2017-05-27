Смольников: «Между игроками «Зенита» и Луческу никаких конфликтов нет»

Защитник «Зенита» Игорь Смольников заявил, что футболисты петербургского клуба не имеют проблем во взаимоотношениях с главным тренером Мирчей Луческу.

Ранее сообщалось, что румынский специалист конфликтует с рядом игроков и в ближайшее время может покинуть стан сине-бело-голубых.

– Как удалось наладить взаимопонимание с Луческу? Были же проблемы...

– Проблем не было. Это вы пишете, что есть какие-то конфликты. Я за все время не видел никаких конфликтов между Луческу и игроками. Не видел, чтобы он делал кому-то что-то плохое. В большей степени, это все придумывает пресса и еще кто-то.