Смольников: «При Фурсенко «Зенит» добивался успехов; надеюсь, сейчас будет также»

Защитник «Зенита» Игорь Смольников, находящийся сейчас в расположении сборной России на австрийском сборе, высказал мнение относительно назначения Сергея Фурсенко президентом петербургского клуба.

Также сегодня стало известно, что должность спортивного директора сине-бело-голубых занял Константин Сарсания.

«Перемены в «Зените»? Знаю об этом из прессы. Фурсенко уже был в клубе и добивался больших успехов, надеюсь, что сейчас будет так же. Что касается Сарсании – я об этом не знаю. Почему было принято такое решение? Тяжелый был сезон, результатов не было. Это никого не устраивало, надо было что-то менять.

Вообще я стараюсь не думать о клубе в сборной», – сказал Смольников.

По итогам сезона-2016/17 «Зенит» финишировал на третьем месте и второй год подряд не сумел пробиться в Лигу чемпионов.