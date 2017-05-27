Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Смольников: «При Фурсенко «Зенит» добивался успехов; надеюсь, сейчас будет также»

Смольников: «При Фурсенко «Зенит» добивался успехов; надеюсь, сейчас будет также»

27 мая 2017, 15:04
5

Защитник «Зенита» Игорь Смольников, находящийся сейчас в расположении сборной России на австрийском сборе, высказал мнение относительно назначения Сергея Фурсенко президентом петербургского клуба.

Также сегодня стало известно, что должность спортивного директора сине-бело-голубых занял Константин Сарсания.

«Перемены в «Зените»? Знаю об этом из прессы. Фурсенко уже был в клубе и добивался больших успехов, надеюсь, что сейчас будет так же. Что касается Сарсании – я об этом не знаю. Почему было принято такое решение? Тяжелый был сезон, результатов не было. Это никого не устраивало, надо было что-то менять.

Вообще я стараюсь не думать о клубе в сборной», – сказал Смольников.

По итогам сезона-2016/17 «Зенит» финишировал на третьем месте и второй год подряд не сумел пробиться в Лигу чемпионов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Смольников Игорь Фурсенко Сергей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Nevsky_RU
1495887475
При Сарсании есть шанс что Зенит начнёт хотя бы чутка в сторону молодёжи смотреть, пускай и не своей, но с паспортами. Ну еще он всегда украинских футболистов нахваливал, так что и от туда может перетянут кого. Хотя их долбанутая ФФУ может помешать.
Ответить
bolela_16
1495888924
Мечты, мечты
Ответить
forward33
1495890235
Следуя логике нужно Адвокаата возвращать.
Ответить
семёнычев
1495896631
Другими словами Фурсенко пришёл, Смольникову можно не беспокоиться... Теперь САМО ПОПРЁТ!!! Интересно, а Шатов тоже так думает или собирается САМ выигрывать, с Дзюбой?
Ответить
Главные новости
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
1
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
2
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
1
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
5
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Все новости
Все новости
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
1
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
1
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
5
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
3
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
2
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
Вчера, 21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
Вчера, 20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
Вчера, 20:34
2
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
Вчера, 19:54
2
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
Вчера, 19:38
9
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
Вчера, 19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
Вчера, 19:23
2
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
Вчера, 19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
Вчера, 18:42
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+