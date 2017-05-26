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  • Безуглов: «Риска, что Дзюба пропустит Кубок конфедераций, сейчас нет»

Безуглов: «Риска, что Дзюба пропустит Кубок конфедераций, сейчас нет»

26 мая 2017, 20:01
6

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба сможет принять участие в Кубке конфедераций-2017.

Напомним, ранее форвард принял участие в тренировке национальной команды на сборе в Австрии, однако ранее в Химках игрок не участвовал в занятиях и тренировался в зале.

«Артем хорошо и профессионально относится к здоровью и рекомендациям врачей. Его колено в хорошем состоянии. Риска, что Дзюба пропустит Кубок конфедераций, сейчас нет. К тому же турнир в России, а для Дзюбы это важно. Мы находимся в отличных отношениях с врачами «Зенита», делимся информацией, секретов у нас нет.

Из клуба с футболистом всегда приходит паспорт, где четко прописано все, что с футболистом происходило за последнее время. Аналогичный документ из сборной в клуб отправляем и мы», – сказал Безуглов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Зенит Дзюба Артем
Комментарии (6)
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Alex ostrov
1495820081
А жаль
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dok66
1495820666
Дзюба так решил .
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Диктор
1495821372
Не велика потеря если и пропустит.
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turist82
1495822500
Надеюсь что его сломают надолго. Иуда
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Юрэс
1495826392
Риск ЕСТЬ, ЕСТЬ для РОССИИ . Ну если только по ЧЕСНОКУ
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sidul1
1495964710
Раз от Дзюбы Зенит не может избавится,пусть в сборной играет всегда,хуже не будет.Он и с травмой дерево и без травмы ДУБ.Похоже,что тренер сборной и правда ВРАТАРЬ
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