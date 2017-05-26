Безуглов: «Риска, что Дзюба пропустит Кубок конфедераций, сейчас нет»

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба сможет принять участие в Кубке конфедераций-2017.

Напомним, ранее форвард принял участие в тренировке национальной команды на сборе в Австрии, однако ранее в Химках игрок не участвовал в занятиях и тренировался в зале.

«Артем хорошо и профессионально относится к здоровью и рекомендациям врачей. Его колено в хорошем состоянии. Риска, что Дзюба пропустит Кубок конфедераций, сейчас нет. К тому же турнир в России, а для Дзюбы это важно. Мы находимся в отличных отношениях с врачами «Зенита», делимся информацией, секретов у нас нет.

Из клуба с футболистом всегда приходит паспорт, где четко прописано все, что с футболистом происходило за последнее время. Аналогичный документ из сборной в клуб отправляем и мы», – сказал Безуглов.