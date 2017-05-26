Дзюба приступил к тренировкам в составе сборной России

Сегодня сборная России приступила к первой тренировке в Австрии в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017. Всего в занятии принимают участие 25 футболистов.

Сообщается, что вместе с основной группой работает нападающий Артем Дзюба, который пропустил первое занятие команды в Химках и тренировался в зале.

Напомним, на сборе в Австрии сборная России будет работать до 3 июня. После этого национальная команда проведет товарищеские матчи против Венгрии (5 июня) и Чили (9 июня).