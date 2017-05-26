«Рубин» может уволить Грасию без выплаты компенсации

Казанский «Рубин» может отправить главного тренера Хави Грасию в отставку без выплаты денежной компенсации. Об этом заявил спортивный директор клуба Ильгиз Фахриев.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время стороны расторгнут контракт. Вероятным преемником испанского специалиста называется Курбан Бердыев, который тренировал «Рубин» в период с 2001 по 2013 год.

– 10 миллионов евро за расторжение контракта с Грасией – это правда?

– Конечно, нет! Такого не может быть, нигде такие суммы не фигурируют. Более того, была джентльменская договоренность с очень авторитетным в футбольном мире юристом и агентом Ральфом Изенеггером, который представлял дела тренера, что в случае плохого результата или нашего желания не продолжать сотрудничество, мы можем расстаться без компенсации. Репутация и слово уважаемого юриста в Европе дорогого стоит, у нас нет сомнений, что договоренность будет выполнена в случае необходимости.