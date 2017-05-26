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«Рубин» может уволить Грасию без выплаты компенсации

26 мая 2017, 17:34
21

Казанский «Рубин» может отправить главного тренера Хави Грасию в отставку без выплаты денежной компенсации. Об этом заявил спортивный директор клуба Ильгиз Фахриев.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время стороны расторгнут контракт. Вероятным преемником испанского специалиста называется Курбан Бердыев, который тренировал «Рубин» в период с 2001 по 2013 год.

– 10 миллионов евро за расторжение контракта с Грасией – это правда?

– Конечно, нет! Такого не может быть, нигде такие суммы не фигурируют. Более того, была джентльменская договоренность с очень авторитетным в футбольном мире юристом и агентом Ральфом Изенеггером, который представлял дела тренера, что в случае плохого результата или нашего желания не продолжать сотрудничество, мы можем расстаться без компенсации. Репутация и слово уважаемого юриста в Европе дорогого стоит, у нас нет сомнений, что договоренность будет выполнена в случае необходимости.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Грасия Хави
Комментарии (21)
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NEON-SM
1495809398
не получилось у него в команде, надо Бердыева возвращать
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subbotaspartak
1495812340
Выплатить за оставшиеся месяцы МРОТ И... в рот.
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FaTeK1945ru
1495813451
...ждёмс!!!
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Chernyi Lis
1495813501
хоть и то ладно..мы молодцы подписывая контракт..
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андрей андреев
1495814160
Видимо заплатят.Втихоря
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Тазит
1495815105
Казанский «Рубин» может отправить главного тренера Хави Грасию в отставку без выплаты денежной компенсации - звучит угрожающе...
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NapaS
1495815852
Бабло побеждает зло. Очень авторитетные и уважаемые европейские представители были и на Украине при подписании соглашения об урегулировании полит. кризиса. Однако, грош цена их словам. Когда речь идет о бабле и власти понятие "слово" сразу исчезает.
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Бриг
1495816031
Контракт документ конфиденциальный. Никто правду не скажет. Но пункт о компенсации, если расторжение по инициативе клуба есть всегда. Будут платить до конца договора, куда денутся.
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ArReal
1495816410
Конечно может-так в России обычно и делают))
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komarinskiy
1495854603
Рубин темнит. Так не бывает. Тренер сегодня работает, а завтра нет. На что ему жить, если нет компенсаций?
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