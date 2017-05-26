«Севилья» объявила, что Сампаоли покинет клуб и возглавит сборную Аргентины

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли покинет испанский клуб и возглавит сборную Аргентины. Как сообщает официальный сайт команды, 57-летний специалист покинет стан красно-белых 1 июня, когда будут подписаны соответствующие документы.

Ранее сообщалось, что возможным преемником аргентинца может стать главный тренер «Рубина» Хави Грасия.

Напомним, Сампаоли возглавил «Севилью» летом 2016 года. Под руководством аргентинского специалиста испанский клуб занял четвертое место в турнирной таблице Примеры нынешнего сезона.