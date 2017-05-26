Акинфеев не полетит со сборной России в Австрию

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не сможет отправиться со сборной России на сбор в Австрию для подготовки к Кубку конфедераций-2017. Он вынужден будет задержаться в Москве на несколько дней для проведения дополнительных процедур.

Сборная России ведет подготовку к Кубку конфедераций-2017. 26 мая стартует сбор в Австрии, после которого команда проведет товарищеские матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).

Кубок конфедераций-2017 стартует для россиян 17 июня в Санкт-Петербурге матчем против Новой Зеландии, которая объявила состав на турнир.