Смолов: «Шатов и Мамаев мечтали играть в сборной, но тренеры решили по-своему»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов пока не знает какая роль достанется ему на поле в играх предстоящего Кубка конфедераций. Напомним, что Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в России.

– У вас есть понимание, как вас будут использовать на Кубке конфедераций в сборной, на какой позиции, в каком окружении?

– Это будет зависеть от тактики и от тренеров. Я – футболист, и мое дело – выполнять их указания.

– Кокорин, Мамаев, Шатов не попали в состав на Кубок конфедераций. Вы согласны, что они не пригодятся команде? Как думаете, Кокорина и Мамаева не взяли по спортивным причинам или «из мести» – из-за вечеринки в Монте-Карло?

– Конечно, я общаюсь с Шатовым и Мамаевым и переживаю за них. Точно знаю, что эти двое мечтали играть в сборной, но тренеры решили по-своему.