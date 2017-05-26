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  • Смолов: «Шатов и Мамаев мечтали играть в сборной, но тренеры решили по-своему»

Смолов: «Шатов и Мамаев мечтали играть в сборной, но тренеры решили по-своему»

26 мая 2017, 06:05
12

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов пока не знает какая роль достанется ему на поле в играх предстоящего Кубка конфедераций. Напомним, что Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в России.

– У вас есть понимание, как вас будут использовать на Кубке конфедераций в сборной, на какой позиции, в каком окружении?

– Это будет зависеть от тактики и от тренеров. Я – футболист, и мое дело – выполнять их указания.

– Кокорин, Мамаев, Шатов не попали в состав на Кубок конфедераций. Вы согласны, что они не пригодятся команде? Как думаете, Кокорина и Мамаева не взяли по спортивным причинам или «из мести» – из-за вечеринки в Монте-Карло?

– Конечно, я общаюсь с Шатовым и Мамаевым и переживаю за них. Точно знаю, что эти двое мечтали играть в сборной, но тренеры решили по-своему.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Краснодар Мамаев Павел Смолов Федор Кокорин Александр Шатов Олег
Комментарии (12)
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МАКАРШВЕД
1495769356
Монте - Карло дает о себе знать, а Шатов бы помог сборной.
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Дядя Серёжа
1495770806
До ЧМ время (Цельный чемпионат) есть.
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bolela_16
1495772001
они не помешали бы...
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ded-53
1495773766
Шатова зря отцепили, он бы мог помочь сборной.
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lekseij2007
1495778316
Мамаев - кучерявое гавно.
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каа
1495778553
Шатову надо в ЦСКА...по функциональности и по стилю игры он "армеец"...
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dok66
1495781086
Шатова зря не пригласили , видимо из-за малой игровой практики . Все таки он боец ! А вот Кокорин и Мамаев - по ним одни вопросы , и дело здесь не в Монте-Карло .
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Garrincha58
1495786313
Черчес знает что с Шатовым что с Мамаевым или без них все одно там ничего не светит и как тренер он не самый лучший в России
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subbotaspartak
1495801683
Впереди целый чемпионат, Кажите: кто на что горазд.
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Дмитрий_Kaзаков
1495805134
Надо переживать за сборную, а не за игроков отличившихся в Монте-Карло:)
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