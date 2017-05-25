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    Каррера в Бергамо исполнил песню «Super Massimo Carrera»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отпраздновал чемпионство московского клуба в Бергамо на вечеринке, которую устроили его родные и друзья.

    Отметим, что на праздновании итальянский специалист исполнил песню «Super Massimo Carrera», которая была написана в 2004 году во время его выступлений за «Наполи».

    «Спартак» по итогам нынешнего сезона досрочно стал чемпионом России, завоевав золотые медали РФПЛ впервые с 2001 года.

    Видео взято с официального канала «Фратрии» – фан-движения болельщиков «Спартака»

    Источник: YouTube

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    25.05.2017 19:48
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 26 мая 2017, 14:03

      Очень мило, скромно и со вкусом. Настоящий итальянец Массимо)) Доброе видео, позитив несет)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 25 мая 2017, 21:50

      Не,ну красава,во всём..Кому-то всё..((
      А кому-то мамалыга...

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 25 мая 2017, 20:43

      На самом деле приятная вечеринка с очень простыми и родными близкими без пафосных 8-ми звездочных ресторанов и соответствующей публики. Простой человек с классическими итальянскими корнями добился всего сам. Завоюй весь футбольный мир со Спартаком Super Massimo Carrera!!!!!!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +133

      Кривоножка 25 мая 2017, 20:24

      Отличный человек,сразу видно!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 25 мая 2017, 20:19

      Без обид, мясные, но теперь вы просто обязаны выучить эту песню и заряжать ее на каждом матче

      4
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      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс > wobaekat 25 мая 2017, 20:41

      Песня фанатская. Песня ритмичная. Куплет про Массимо действительно хорошо бы выучить.

      3
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      Рейтинг: +197

      proekt 25 мая 2017, 20:02

      №1

      1
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