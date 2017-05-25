Каррера в Бергамо исполнил песню «Super Massimo Carrera»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отпраздновал чемпионство московского клуба в Бергамо на вечеринке, которую устроили его родные и друзья.

Отметим, что на праздновании итальянский специалист исполнил песню «Super Massimo Carrera», которая была написана в 2004 году во время его выступлений за «Наполи».

«Спартак» по итогам нынешнего сезона досрочно стал чемпионом России, завоевав золотые медали РФПЛ впервые с 2001 года.

Видео взято с официального канала «Фратрии» – фан-движения болельщиков «Спартака»