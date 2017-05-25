Шацких: «Не пойму, почему Семин не дал провести прощальный матч»

Бывший нападающий киевского «Динамо» Максим Шацких признался, что до сих пор не понимает решения Юрия Семина не дать провести ему прощальный матч в 2009 году.

«Какой-то особой обиды на Юрия Павловича у меня вроде и нет. Он тренер и ему решать, кто должен играть. Обидно было только за то, что не получил возможности попрощаться с болельщиками. Фанаты подготовили баннер, все понимали, что я уже ухожу из «Динамо». Но я был вынужден смотреть матч с трибуны. Почему Семин так сделал, не пойму до сих пор. Даже интересно было бы почитать его ответ на этот вопрос. После этого виделись и общались не раз, но прошлого не ворошили.

Видимо, для «Динамо» я сделал немного больше, чем Юрий Павлович. Надо уважать людей, с которыми ты уже попрощался, но не попрощались те, кто нас при каждой встрече поддерживает. В конце концов, даже сидя на трибуне, почувствовал в той встрече, что не зря посвятил этой команде десять лет карьеры», – приводит слова Шацких «Футбол 24».

Напомним, что Шацких завершил профессиональную карьеру в 2015 году.