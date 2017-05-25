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    Шацких: «Не пойму, почему Семин не дал провести прощальный матч»

    Бывший нападающий киевского «Динамо» Максим Шацких признался, что до сих пор не понимает решения Юрия Семина не дать провести ему прощальный матч в 2009 году.

    «Какой-то особой обиды на Юрия Павловича у меня вроде и нет. Он тренер и ему решать, кто должен играть. Обидно было только за то, что не получил возможности попрощаться с болельщиками. Фанаты подготовили баннер, все понимали, что я уже ухожу из «Динамо». Но я был вынужден смотреть матч с трибуны. Почему Семин так сделал, не пойму до сих пор. Даже интересно было бы почитать его ответ на этот вопрос. После этого виделись и общались не раз, но прошлого не ворошили.

    Видимо, для «Динамо» я сделал немного больше, чем Юрий Павлович. Надо уважать людей, с которыми ты уже попрощался, но не попрощались те, кто нас при каждой встрече поддерживает. В конце концов, даже сидя на трибуне, почувствовал в той встрече, что не зря посвятил этой команде десять лет карьеры», – приводит слова Шацких «Футбол 24».

    Напомним, что Шацких завершил профессиональную карьеру в 2015 году.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.05.2017 10:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +532

      Бан 25 мая 2017, 13:14

      Принцип работы Семина - гнобление футболистов до слома, а затем лепка команды из пластилина. Не подчиняющиеся ему безприкословно - враги, которые рано или поздно вылетают из команды.
      Плавали с Юрием Павловичем, знаем.

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 25 мая 2017, 12:06

      Лоськову передай привет, так же с легендой сделали!)
      Сёмин прав 100%, но можно было Лоськова выпустить в игре с Зенитом)

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