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  • Шацких: «Не пойму, почему Семин не дал провести прощальный матч»

Шацких: «Не пойму, почему Семин не дал провести прощальный матч»

25 мая 2017, 10:17
2

Бывший нападающий киевского «Динамо» Максим Шацких признался, что до сих пор не понимает решения Юрия Семина не дать провести ему прощальный матч в 2009 году.

«Какой-то особой обиды на Юрия Павловича у меня вроде и нет. Он тренер и ему решать, кто должен играть. Обидно было только за то, что не получил возможности попрощаться с болельщиками. Фанаты подготовили баннер, все понимали, что я уже ухожу из «Динамо». Но я был вынужден смотреть матч с трибуны. Почему Семин так сделал, не пойму до сих пор. Даже интересно было бы почитать его ответ на этот вопрос. После этого виделись и общались не раз, но прошлого не ворошили.

Видимо, для «Динамо» я сделал немного больше, чем Юрий Павлович. Надо уважать людей, с которыми ты уже попрощался, но не попрощались те, кто нас при каждой встрече поддерживает. В конце концов, даже сидя на трибуне, почувствовал в той встрече, что не зря посвятил этой команде десять лет карьеры», – приводит слова Шацких «Футбол 24».

Напомним, что Шацких завершил профессиональную карьеру в 2015 году.

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Плей-офф Динамо К Шацких Максим Семин Юрий
Комментарии (2)
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Munez89
1495703212
Лоськову передай привет, так же с легендой сделали!) Сёмин прав 100%, но можно было Лоськова выпустить в игре с Зенитом)
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Бан
1495707294
Принцип работы Семина - гнобление футболистов до слома, а затем лепка команды из пластилина. Не подчиняющиеся ему безприкословно - враги, которые рано или поздно вылетают из команды. Плавали с Юрием Павловичем, знаем.
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