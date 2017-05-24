Тилеманс перешел в «Монако»

Очень грамотный и добротный трансфер. Даже Порту рядом не стоит со своей селекцией в последнее время рядом с Монако...
Полузащитник «Андерлехта» Юри Тилеманса стал футболистом «Монако». Чемпион Франции сообщил о трансфере в своем твиттере. Контракт 20-летнего бельгийца рассчитан до 2022 года. Сумма сделки оценивается в 23 миллиона евро.
В минувшем сезоне бельгиец забил 18 голов и отдал 15 результативных передач в 53-х матчах. Ради перехода в «Монако» игрок отказал манчестерским командам, сказав, что хочет играть в «великом клубе».
L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Youri Tielemans jusqu’en 2022 !!! #WelcomeToMonaco pic.twitter.com/BcMOexXCnG— CHAMPIONS (@AS_Monaco) 24 мая 2017 г.