Тилеманс перешел в «Монако»

Полузащитник «Андерлехта» Юри Тилеманса стал футболистом «Монако». Чемпион Франции сообщил о трансфере в своем твиттере. Контракт 20-летнего бельгийца рассчитан до 2022 года. Сумма сделки оценивается в 23 миллиона евро.

В минувшем сезоне бельгиец забил 18 голов и отдал 15 результативных передач в 53-х матчах. Ради перехода в «Монако» игрок отказал манчестерским командам, сказав, что хочет играть в «великом клубе».