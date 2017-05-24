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    Тилеманс перешел в «Монако»

    Полузащитник «Андерлехта» Юри Тилеманса стал футболистом «Монако». Чемпион Франции сообщил о трансфере в своем твиттере. Контракт 20-летнего бельгийца рассчитан до 2022 года. Сумма сделки оценивается в 23 миллиона евро.

    В минувшем сезоне бельгиец забил 18 голов и отдал 15 результативных передач в 53-х матчах. Ради перехода в «Монако» игрок отказал манчестерским командам, сказав, что хочет играть в «великом клубе».

    Источник: ФК «Монако»

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    24.05.2017 21:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 мая 2017, 00:24

      Очень грамотный и добротный трансфер. Даже Порту рядом не стоит со своей селекцией в последнее время рядом с Монако...

      3
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 24 мая 2017, 23:29

      Ради перехода в «Монако» игрок отказал манчестерским командам, сказав, что хочет играть в «великом клубе».ИМХО монако как раз с великим клубом как МЮ точно не сравниться XD небо и земля))) зп красивую нарисовал готов чё угодно говорить)))

      -1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > 25 мая 2017, 22:55

      для глупых скажу,что МЮ достиг величественности за долго до того,как стал мешком,что касается трансферов!

      0
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      Рейтинг: +21

      aristokrat17 24 мая 2017, 21:59

      Главное чтобы всех своих сохранили

      0
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      Рейтинг: +886

      xColaz > aristokrat17 24 мая 2017, 22:39

      Трудно такое представить, с учетом что команда планомерно скупает молодые таланты на перепродажу

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