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  • Тилеманс отказал «МЮ» и выбрал «Монако», потому что хотел перейти в «великий клуб»

Тилеманс отказал «МЮ» и выбрал «Монако», потому что хотел перейти в «великий клуб»

24 мая 2017, 20:41
17

Ранее «Бомбардир» писал о том, что полузащитник «Андерлехта» Юри Тилеманс проходит медицинское обследование в «Монако».

Главный редактор спортивного отдела RTL Кристиан Олливье процитировал в твиттер фразу игрока о том, что он выбрал французскую команду потому, что не считает «Манчестер Юнайтед» великим клубом. Напомним, 20-летний Тилеманс также отказал «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне бельгиец забил 18 голов и отдал 15 результативных передач в 53-х матчах. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро. По данным французских источников, трансфер в «Монако» будет стоить около 23-х миллионов.

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Англия. Премьер-лига Монако Андерлехт Манчестер Юнайтед Тилеманс Юри
Комментарии (17)
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Зэб
1495649308
Глупый мальчик.
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Dazdraper
1495650305
Если МЮ не великий клуб, то Монако уж тем более=)
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kykyi
1495650951
Зассал затеряться на лавке МЮ.
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Tonka88
1495651095
Лавки испугался просто и там и там! МЮ не великий говорит...
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pzdc.
1495654534
"Великий" это так) 100% побоялся сесть на лавку.
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Antoha46
1495657275
Скорее перешёл в клуб который на данный момент сильнее и там меньше вероятности быть запасным
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Ronaldinho R10
1495661851
Путать понятия команды и клуба - детский сад.Клуб - это скауты,работники стадиона, тренеры по физ. подготовке, Президент клуба, куча всех и вся и, конечно же, главная команда и главный тренер. Все это клуб, включая его многолетнюю историю, трофеи и рекорды. Команда сейчас в МЮ не самая искрометная, мягко говоря.Но нужно быть полностью отбитым, чтобы сморозить подобное.Я терпеть не могу МЮ, но никогда в жизни не заикнусь в сторону его статуса, потому что самый титулованый клуб Англии - автоматом великий. Клуб в котором играли Сольшаер,Коул,Браун,Чарльтон,Гиггс,Скоулс,Фердинанд ,который тренировал Алекс Фергюсон и который выигрывал ЛЧ забивая 2 гола Баварии за 2 последних минуты это, мать его, великий клуб!
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Зубастик-Рон
1495703056
Тупая малолетка!!!
Ответить
dolf666
1495713869
ути гофпади, обиженка какая нежная, из-за ЛЕ чтоли чушь такую ляпнул?))
Ответить
Garri98
1495757225
Что бы произнести такую фразу НЕОБХОДИМО быть идиотом.
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