Тилеманс отказал «МЮ» и выбрал «Монако», потому что хотел перейти в «великий клуб»

Ранее «Бомбардир» писал о том, что полузащитник «Андерлехта» Юри Тилеманс проходит медицинское обследование в «Монако».

Главный редактор спортивного отдела RTL Кристиан Олливье процитировал в твиттер фразу игрока о том, что он выбрал французскую команду потому, что не считает «Манчестер Юнайтед» великим клубом. Напомним, 20-летний Тилеманс также отказал «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне бельгиец забил 18 голов и отдал 15 результативных передач в 53-х матчах. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро. По данным французских источников, трансфер в «Монако» будет стоить около 23-х миллионов.