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    Тилеманс отказал «МЮ» и выбрал «Монако», потому что хотел перейти в «великий клуб»

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что полузащитник «Андерлехта» Юри Тилеманс проходит медицинское обследование в «Монако».

    Главный редактор спортивного отдела RTL Кристиан Олливье процитировал в твиттер фразу игрока о том, что он выбрал французскую команду потому, что не считает «Манчестер Юнайтед» великим клубом. Напомним, 20-летний Тилеманс также отказал «Манчестер Сити».

    В минувшем сезоне бельгиец забил 18 голов и отдал 15 результативных передач в 53-х матчах. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро. По данным французских источников, трансфер в «Монако» будет стоить около 23-х миллионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.05.2017 20:41
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +69

      Garri98 26 мая 2017, 03:07

      Что бы произнести такую фразу НЕОБХОДИМО быть идиотом.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +536

      dolf666 25 мая 2017, 15:04

      ути гофпади, обиженка какая нежная, из-за ЛЕ чтоли чушь такую ляпнул?))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > dolf666 25 мая 2017, 20:22

      100%

      1
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      Рейтинг: +18

      Зубастик-Рон 25 мая 2017, 12:04

      Тупая малолетка!!!

      1
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 25 мая 2017, 00:37

      Путать понятия команды и клуба - детский сад.Клуб - это скауты,работники стадиона, тренеры по физ. подготовке, Президент клуба, куча всех и вся и, конечно же, главная команда и главный тренер. Все это клуб, включая его многолетнюю историю, трофеи и рекорды. Команда сейчас в МЮ не самая искрометная, мягко говоря.Но нужно быть полностью отбитым, чтобы сморозить подобное.Я терпеть не могу МЮ, но никогда в жизни не заикнусь в сторону его статуса, потому что самый титулованый клуб Англии - автоматом великий. Клуб в котором играли Сольшаер,Коул,Браун,Чарльтон,Гиггс,Скоулс,Фердинанд ,который тренировал Алекс Фергюсон и который выигрывал ЛЧ забивая 2 гола Баварии за 2 последних минуты это, мать его, великий клуб!

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      Рейтинг: +107

      Antoha46 24 мая 2017, 23:21

      Скорее перешёл в клуб который на данный момент сильнее и там меньше вероятности быть запасным

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Antoha46 25 мая 2017, 20:22

      обычная замена Мбаппе!!!

      0
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 24 мая 2017, 22:35

      "Великий" это так)
      100% побоялся сесть на лавку.

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      Рейтинг: +117

      Tonka88 24 мая 2017, 21:38

      Лавки испугался просто и там и там! МЮ не великий говорит...

      3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 24 мая 2017, 21:35

      Зассал затеряться на лавке МЮ.

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Mamont88 29 мая 2017, 20:37

      по себе людей не судят)))

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      Рейтинг: +64

      Dazdraper 24 мая 2017, 21:25

      Если МЮ не великий клуб, то Монако уж тем более=)

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Mamont88 25 мая 2017, 20:24

      не великий клуб не выигрывает три титула за сезон!)а ЦЗ это единичный случай!

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Mamont88 29 мая 2017, 20:35

      был бы ты умнее и писал бы грамотнее пообщались может быть))))а так иди в помойке ковыряйся в очках своих)))говна кусок!МАМОНТ88)))такой ник о многом говорит)))

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      Рейтинг: +222

      Зэб 24 мая 2017, 21:08

      Глупый мальчик.

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Mamont88 29 мая 2017, 20:37

      как и твой тупизм)))

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