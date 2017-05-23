Скрипченко: «Конечно, хочу остаться работать в «Крыльях Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко поделился эмоциями от вылета команды в ФНЛ, а также заявил, что его дальнейшую судьбу в команду будет решать руководство самарского клуба.

«Камень на душе, но что сделаешь. Каждый может семь раз упасть, и команда в целом может упасть. Но смысл жизни заключается в том, чтобы суметь восемь раз подняться. Надеюсь, наша команда и самарский футбол поднимутся на новую ступень, и мы начнем жить по-другому, будем получать удовольствие от игры, обязательно вернемся в Премьер-лигу.

Остаюсь ли я? У меня есть действующий до 31 мая контракт. Но сейчас надо, чтобы эмоции немного улеглись. Прерогатива руководства — решать мою судьбу. Мое желание, конечно, остаться и работать дальше», – сказал специалист в эфире программы 8-16.

Ранее губернатор Самарской области Николай Меркушкин заявил, что задача «Крыльев Советов» в следующем сезоне вернуться в РФПЛ.

«Крылья Советов» вылетели из РФПЛ. Мы будем скучать?