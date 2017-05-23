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    Скрипченко: «Конечно, хочу остаться работать в «Крыльях Советов»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко поделился эмоциями от вылета команды в ФНЛ, а также заявил, что его дальнейшую судьбу в команду будет решать руководство самарского клуба.

    «Камень на душе, но что сделаешь. Каждый может семь раз упасть, и команда в целом может упасть. Но смысл жизни заключается в том, чтобы суметь восемь раз подняться. Надеюсь, наша команда и самарский футбол поднимутся на новую ступень, и мы начнем жить по-другому, будем получать удовольствие от игры, обязательно вернемся в Премьер-лигу.

    Остаюсь ли я? У меня есть действующий до 31 мая контракт. Но сейчас надо, чтобы эмоции немного улеглись. Прерогатива руководства — решать мою судьбу. Мое желание, конечно, остаться и работать дальше», – сказал специалист в эфире программы 8-16.

    Ранее губернатор Самарской области Николай Меркушкин заявил, что задача «Крыльев Советов» в следующем сезоне вернуться в РФПЛ.

    «Крылья Советов» вылетели из РФПЛ. Мы будем скучать?

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.05.2017 23:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24829

      dok66 24 мая 2017, 09:59

      После Урала и КС тяжело ему будет подниматься .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6627

      maior-60 24 мая 2017, 06:28

      Скрипченко - хитрожопый хмырь без малейшей доли ответственности за конечный результат. С Урала сбежал со скандалом, Крылья довел до ручки. Почему ему вообще не запретят работать в российском футболе.?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 24 мая 2017, 06:11

      Со Скрипченко справятся к 2022 году...

      2
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 24 мая 2017, 05:51

      Команда добротная,думаю справяться

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