Губернатор Самарской области поставил задачу «Крыльям Советов» вернуться в следующем сезоне в РФПЛ

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел встречу с руководством «Крыльев Советов», на которой обсудил дальнейшие перспективы клуба, а также призвал проанализировать причины вылета команды в ФНЛ.

«В кратчайшие сроки необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию и принять соответствующие меры. Самара – футбольный город. «Крылья Советов» должны играть дальше, и для команды не может быть другой задачи, кроме возвращения в Премьер-лигу», – сказал Меркушкин.

«Крылья Советов» по итогам сезона-2016/17 заняли 15-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России и вылетели из турнира.

«Крылья Советов» вылетели из РФПЛ. Мы будем скучать?