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  • Губернатор Самарской области поставил задачу «Крыльям Советов» вернуться в следующем сезоне в РФПЛ

Губернатор Самарской области поставил задачу «Крыльям Советов» вернуться в следующем сезоне в РФПЛ

23 мая 2017, 19:19
14

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел встречу с руководством «Крыльев Советов», на которой обсудил дальнейшие перспективы клуба, а также призвал проанализировать причины вылета команды в ФНЛ.

«В кратчайшие сроки необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию и принять соответствующие меры. Самара – футбольный город. «Крылья Советов» должны играть дальше, и для команды не может быть другой задачи, кроме возвращения в Премьер-лигу», – сказал Меркушкин.

«Крылья Советов» по итогам сезона-2016/17 заняли 15-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России и вылетели из турнира.

«Крылья Советов» вылетели из РФПЛ. Мы будем скучать?

Источник: ФК «Крылья Советов»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Крылья Советов
Комментарии (14)
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dok66
1495556760
А руководство клуба - это кто ? Это те , кто опустил в ФНЛ ? Ну тогда точно вернутся !?
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shinnik
1495557642
Скорей возвращайтесь,скорей возвращайтесь,скорей возвращайтесь.. Крылья Советов!! И белые кораблики вам в удачу.
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Seraffim
1495558364
Как оказалось, продажа ведущих игроков сыграло злую шутку с самарской командой. Если состав сильно не измениться и перед командой будет поставлена конкретная задача, то у КС есть все шансы уже на следующий год вернуться в высший дивизион.
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NEON-SM
1495561898
скорее всего вернуться
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ks75
1495564184
Футбольный город говорит? ))) Ну а тогда зачем при этом губернатор разрушает футбольные школы в городе,закрывает стадионы и на их месте строятся торговые центры,а то что осталось становится слишком дорого для детей из простых семей!!!! А сейчас вообще у нас до смешного дошло, в школах заставляют собирать деньги на строительство стадиона к чемпионату мира)))) . Вот так вот у нас детей приобщают к празднику футбола, заставляя их родителей компенсировать то, что украденно на строительстве стадиона нашим губернатором
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MonTee
1495568595
Оп, оп. Матрешка говорит. Видимо денюжку теперь меньше в карман класть будет в связи с вылетов в ФНЛ.
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paracetamol
1495744948
Тренера надо выгнать, хохла этого майданного. Он и Урал чуть в пердив не спустил!
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Pinasonic
1496134803
Скорее всего команда и вернется
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