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    Губернатор Самарской области поставил задачу «Крыльям Советов» вернуться в следующем сезоне в РФПЛ

    Губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел встречу с руководством «Крыльев Советов», на которой обсудил дальнейшие перспективы клуба, а также призвал проанализировать причины вылета команды в ФНЛ.

    «В кратчайшие сроки необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию и принять соответствующие меры. Самара – футбольный город. «Крылья Советов» должны играть дальше, и для команды не может быть другой задачи, кроме возвращения в Премьер-лигу», – сказал Меркушкин.

    «Крылья Советов» по итогам сезона-2016/17 заняли 15-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России и вылетели из турнира.

    «Крылья Советов» вылетели из РФПЛ. Мы будем скучать?

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    23.05.2017 19:19
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +69

      Pinasonic 30 мая 2017, 12:00

      Скорее всего команда и вернется

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 25 мая 2017, 23:42

      Тренера надо выгнать, хохла этого майданного. Он и Урал чуть в пердив не спустил!

      -1
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      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 > paracetamol 26 мая 2017, 06:54

      Ты где увидел хохла , если не разбираешься тогда нехер писать всякую ересь.
      Он родился Беларусом

      0
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      Рейтинг: +73

      MonTee 23 мая 2017, 22:43

      Оп, оп. Матрешка говорит. Видимо денюжку теперь меньше в карман класть будет в связи с вылетов в ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +471

      ks75 23 мая 2017, 21:29

      Футбольный город говорит? ))) Ну а тогда зачем при этом губернатор разрушает футбольные школы в городе,закрывает стадионы и на их месте строятся торговые центры,а то что осталось становится слишком дорого для детей из простых семей!!!! А сейчас вообще у нас до смешного дошло, в школах заставляют собирать деньги на строительство стадиона к чемпионату мира)))) . Вот так вот у нас детей приобщают к празднику футбола, заставляя их родителей компенсировать то, что украденно на строительстве стадиона нашим губернатором

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      Рейтинг: +471

      ks75 > 3a zenit 24 мая 2017, 00:26

      коллеги по работе рассказали,как на собрании объявили о необходимости сдать деньги, типо на строительство стадиона! за что купил,за то и продаю! но об этом у нас многие говорят

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      Рейтинг: +471

      ks75 > ks75 24 мая 2017, 00:32

      Пусть деньги и не большие,всего по 100 руб, но осадок остается от самого факта этого мероприятия

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      Рейтинг: +75

      тоширо > ks75 24 мая 2017, 05:36

      1500 в месяц занятия в футбольной школе ЦСКА стоят, у меня сын ходит). Есть еще КС, Олимпия,Темп,Зенит,Чайка,Легион,Локомотив и тд . Если ребенок хочет заниматься футболом - то есть куда пойти.

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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 23 мая 2017, 20:51

      скорее всего вернуться

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > NEON-SM 23 мая 2017, 23:59

      Благо опыт есть...

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      Рейтинг: +124

      Seraffim 23 мая 2017, 19:52

      Как оказалось, продажа ведущих игроков сыграло злую шутку с самарской командой. Если состав сильно не измениться и перед командой будет поставлена конкретная задача, то у КС есть все шансы уже на следующий год вернуться в высший дивизион.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 23 мая 2017, 19:40

      Скорей возвращайтесь,скорей возвращайтесь,скорей возвращайтесь..
      Крылья Советов!!

      И белые кораблики вам в удачу.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 23 мая 2017, 19:26

      А руководство клуба - это кто ? Это те , кто опустил в ФНЛ ? Ну тогда точно вернутся !?

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