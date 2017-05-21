Гончаренко: «В следующем сезоне Витиньо может стать лучшим футболистом РФПЛ»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 30-го тура РФПЛ против «Анжи» (4:0) выразил мнение, что нападающий армейцев Витиньо в следующем сезоне может стать лучшим футболистом чемпионата России. Отметим, что в данной встрече бразильский форвард сделал дубль.

«Мое мнение, если Витиньо так будет так продолжать, то в следующем сезоне станет лучшим футболистом чемпионата. Он изменил свое отношение к футболу и стал прогрессировать. Что касается его техники, то сомнений в ней нет», – сказал Гончаренко.

В нынешнем сезоне Витиньо провел за ЦСКА в РФПЛ 13 матчей, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и четыре результативные передачи.