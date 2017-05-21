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    Гончаренко: «В следующем сезоне Витиньо может стать лучшим футболистом РФПЛ»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 30-го тура РФПЛ против «Анжи» (4:0) выразил мнение, что нападающий армейцев Витиньо в следующем сезоне может стать лучшим футболистом чемпионата России. Отметим, что в данной встрече бразильский форвард сделал дубль.

    «Мое мнение, если Витиньо так будет так продолжать, то в следующем сезоне станет лучшим футболистом чемпионата. Он изменил свое отношение к футболу и стал прогрессировать. Что касается его техники, то сомнений в ней нет», – сказал Гончаренко.

    В нынешнем сезоне Витиньо провел за ЦСКА в РФПЛ 13 матчей, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и четыре результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.05.2017 17:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +160

      виктоша 22 мая 2017, 19:07

      Во бразильцы у нас приживаются!..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 21 мая 2017, 21:36

      Я, хоть не конь, но рад что у вас появился новый Вагнер!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      ToniMontana 21 мая 2017, 20:42

      Давай Витя...это твой шанс попасть потом в суперклуб

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +837

      eleng 21 мая 2017, 18:26

      Реально прибавил

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 21 мая 2017, 17:42

      Удачи Витьку и ЦСКА!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 21 мая 2017, 17:25

      Все-таки удачный трансфер. Гинер молодец. Сумел развернуть ситуацию в нужное русло.

      8
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