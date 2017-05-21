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  • Гончаренко: «В следующем сезоне Витиньо может стать лучшим футболистом РФПЛ»

Гончаренко: «В следующем сезоне Витиньо может стать лучшим футболистом РФПЛ»

21 мая 2017, 17:12
6

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 30-го тура РФПЛ против «Анжи» (4:0) выразил мнение, что нападающий армейцев Витиньо в следующем сезоне может стать лучшим футболистом чемпионата России. Отметим, что в данной встрече бразильский форвард сделал дубль.

«Мое мнение, если Витиньо так будет так продолжать, то в следующем сезоне станет лучшим футболистом чемпионата. Он изменил свое отношение к футболу и стал прогрессировать. Что касается его техники, то сомнений в ней нет», – сказал Гончаренко.

В нынешнем сезоне Витиньо провел за ЦСКА в РФПЛ 13 матчей, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и четыре результативные передачи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Витиньо Гончаренко Виктор
Комментарии (6)
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bset
1495376725
Все-таки удачный трансфер. Гинер молодец. Сумел развернуть ситуацию в нужное русло.
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вместе с ЦСКА
1495377734
Удачи Витьку и ЦСКА!
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eleng
1495380416
Реально прибавил
Ответить
ToniMontana
1495388530
Давай Витя...это твой шанс попасть потом в суперклуб
Ответить
батог
1495391782
Я, хоть не конь, но рад что у вас появился новый Вагнер!
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виктоша
1495469270
Во бразильцы у нас приживаются!..
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