Гончаренко: «К сожалению, Дзагоев получил очередную травму»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев не сыграет в домашнем матче 30-го тура чемпионата России против «Анжи» из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

«К сожалению, Алан получил очередную травму, поэтому играть сегодня не может», — заявил Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».

В нынешнем сезоне РФПЛ Дзагоев провел 15 матчей, в которых забил три гола и сделал пять результативных передач.

«Бомбардир» ведет текстовую трансляцию встречи ЦСКА – «Анжи».