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    Гончаренко: «К сожалению, Дзагоев получил очередную травму»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев не сыграет в домашнем матче 30-го тура чемпионата России против «Анжи» из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

    «К сожалению, Алан получил очередную травму, поэтому играть сегодня не может», — заявил Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».

    В нынешнем сезоне РФПЛ Дзагоев провел 15 матчей, в которых забил три гола и сделал пять результативных передач.

    «Бомбардир» ведет текстовую трансляцию встречи ЦСКА – «Анжи».

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2017 15:13
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +31

      Артур Останков 22 мая 2017, 22:30

      Да, Алана, действительно не хватает команде (ЦСКА), да и сборной! Здоровья ему и побольше голов!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 21 мая 2017, 17:34

      Хрустальная сова ))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 21 мая 2017, 16:01

      ппц, зачем его вообще выпускать если он не залечил полностью травму... сборную ток ещё больше ослабили... здоровья Алану!

      1
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      Рейтинг: +168

      DQ1 21 мая 2017, 15:56

      чет Алан как Гонзалез стал, хрустальный, травма за травмой... здоровья.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 21 мая 2017, 15:47

      Не болельщик ЦСКА, но... Дзагоев один из лучших полузащитников нашего чемпа и без него пропадет красота ИГРЫ не только армейцев, но и сборной! Аланчик, здоровья тебе и полного восстановления от травм!

      5
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      Рейтинг: +2697

      turist82 21 мая 2017, 15:33

      На пенсию. Он перманентно травмирован и не играет...зачем такой нужен

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 21 мая 2017, 15:19

      здоровья!

      5
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