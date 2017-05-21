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  • Гончаренко: «К сожалению, Дзагоев получил очередную травму»

Гончаренко: «К сожалению, Дзагоев получил очередную травму»

21 мая 2017, 15:13
7

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев не сыграет в домашнем матче 30-го тура чемпионата России против «Анжи» из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

«К сожалению, Алан получил очередную травму, поэтому играть сегодня не может», — заявил Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».

В нынешнем сезоне РФПЛ Дзагоев провел 15 матчей, в которых забил три гола и сделал пять результативных передач.

«Бомбардир» ведет текстовую трансляцию встречи ЦСКА – «Анжи».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дзагоев Алан Гончаренко Виктор
Комментарии (7)
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ПФК ЦСКА Моscow
1495369162
здоровья!
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turist82
1495370020
На пенсию. Он перманентно травмирован и не играет...зачем такой нужен
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mialkov
1495370831
Не болельщик ЦСКА, но... Дзагоев один из лучших полузащитников нашего чемпа и без него пропадет красота ИГРЫ не только армейцев, но и сборной! Аланчик, здоровья тебе и полного восстановления от травм!
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DQ1
1495371367
чет Алан как Гонзалез стал, хрустальный, травма за травмой... здоровья.
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STAFOR13
1495371693
ппц, зачем его вообще выпускать если он не залечил полностью травму... сборную ток ещё больше ослабили... здоровья Алану!
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spartach n1
1495377281
Хрустальная сова ))
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Артур Останков
1495481410
Да, Алана, действительно не хватает команде (ЦСКА), да и сборной! Здоровья ему и побольше голов!
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