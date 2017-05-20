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Набабкин уверен, что ЦСКА займет второе место в РФПЛ

20 мая 2017, 22:25
10

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин поделился ожиданиями от матча 30-го тура РФПЛ против «Анжи». Напомним, встреча состоится 21 мая в 15:00 по московскому времени.

– Есть уверенность, что ЦСКА по силам добиться поставленной цели и занять второе место?

– Конечно. После поражения от «Спартака» Виктор Михайлович Гончаренко сразу сказал, что теперь задача – выиграть четыре игры из четырех. Я, если честно, даже особо не следил, с кем и как играет все эти туры «Зенит», какой у него календарь. В первую очередь нужно побеждать самим.

– В целом есть ощущение, что сезон мог сложиться удачнее?

– Да, ведь когда идешь с отрывом на первом месте, у тебя все в порядке, но если приходится догонять, всегда задумываешься, что где-то потерял очки, не выиграл в тех матчах, в которых нужно было побеждать. Так что с особой мотивацией будем настраиваться на следующий сезон – но только после того, как выполним задачу на этот.

– В ряде весенних матчей ЦСКА особенно не хватало Алана Дзагоева, получившего неприятную травму в расположении национальной сборной.

– Дзага – очень ценный игрок, от его действий в центре поля у нас многое зависит. Надеюсь, он как можно скорее восстановится и поможет команде. Вообще, в этом сезоне у нас было немало кадровых потерь, но команда в любом случае должна продолжать играть и добиваться побед.

– «Зенит», заочный соперник ЦСКА в борьбе за Лигу чемпионов, по общему мнению, выступил не так хорошо, как мог бы. А ведь именно питерцев наряду с ЦСКА называли осенью главными претендентами на титул. Как думаете, почему сине-бело-голубых в последнее время лихорадит?

– Чтобы ответить на этот вопрос, надо быть в команде, только так можно понимать, что происходит. Пусть лучше руководство клуба и тренеры думают, что пошло не так. Со стороны мне, конечно, удивительно, что «Зенит» играет не так ярко в этом сезоне, ведь в предыдущие годы питерцы смотрелись, на мой взгляд, гораздо лучше.

ЦСКА на данный момент занимает второе место, опережая «Зенит» на одно очко.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Анжи Зенит Набабкин Кирилл Дзагоев Алан Гончаренко Виктор
Комментарии (10)
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Nevsky_RU
1495309753
Нахуйбабкин вангует)) Да конечно ЦСКА 2е место. Во первых концовку чемпа после смены тренера проводят мощнее Зенита (хотя первую часть очки брали скорее благодаря удаче, как и Спам в немалом кол-ве матчей) Во вторых Анжи и ничейчка сгодится, да даже слить могут, думаю стыки они затащат. А вот Локо в конце выглядит неплохо, плюс момент принципиальности в противостоянии с Зенитом.
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Томь вперёд
1495311681
ЦСКА обязан сохранять второе место! И это, учитывая все проблемы с составом, будет отличным результатом!
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Вадим 1972
1495314058
Всё зависит только от них.
Ответить
Павел Амурский
1495328314
Прямо провидец какой-то.
Ответить
ded-53
1495340928
ЦСКА в ЛЧ, это без сомнения
Ответить
Garrincha58
1495351615
я тоже уверен на все 100
Ответить
dok66
1495355274
Победы , парни !
Ответить
евгений сергеевичч
1495359507
какой год уже подряд))))
Ответить
eleng
1495362078
ЦСКА не упустит, это точно, быстрей Зенит оступится... Здесь все очевидно, а вот кто в стыки зайдёт, вот здесь интрига...
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