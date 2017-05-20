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    Набабкин уверен, что ЦСКА займет второе место в РФПЛ

    Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин поделился ожиданиями от матча 30-го тура РФПЛ против «Анжи». Напомним, встреча состоится 21 мая в 15:00 по московскому времени.

    – Есть уверенность, что ЦСКА по силам добиться поставленной цели и занять второе место?

    – Конечно. После поражения от «Спартака» Виктор Михайлович Гончаренко сразу сказал, что теперь задача – выиграть четыре игры из четырех. Я, если честно, даже особо не следил, с кем и как играет все эти туры «Зенит», какой у него календарь. В первую очередь нужно побеждать самим.

    – В целом есть ощущение, что сезон мог сложиться удачнее?

    – Да, ведь когда идешь с отрывом на первом месте, у тебя все в порядке, но если приходится догонять, всегда задумываешься, что где-то потерял очки, не выиграл в тех матчах, в которых нужно было побеждать. Так что с особой мотивацией будем настраиваться на следующий сезон – но только после того, как выполним задачу на этот.

    – В ряде весенних матчей ЦСКА особенно не хватало Алана Дзагоева, получившего неприятную травму в расположении национальной сборной.

    – Дзага – очень ценный игрок, от его действий в центре поля у нас многое зависит. Надеюсь, он как можно скорее восстановится и поможет команде. Вообще, в этом сезоне у нас было немало кадровых потерь, но команда в любом случае должна продолжать играть и добиваться побед.

    – «Зенит», заочный соперник ЦСКА в борьбе за Лигу чемпионов, по общему мнению, выступил не так хорошо, как мог бы. А ведь именно питерцев наряду с ЦСКА называли осенью главными претендентами на титул. Как думаете, почему сине-бело-голубых в последнее время лихорадит?

    – Чтобы ответить на этот вопрос, надо быть в команде, только так можно понимать, что происходит. Пусть лучше руководство клуба и тренеры думают, что пошло не так. Со стороны мне, конечно, удивительно, что «Зенит» играет не так ярко в этом сезоне, ведь в предыдущие годы питерцы смотрелись, на мой взгляд, гораздо лучше.

    ЦСКА на данный момент занимает второе место, опережая «Зенит» на одно очко.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    20.05.2017 22:25
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    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +837

      eleng 21 мая 2017, 13:21

      ЦСКА не упустит, это точно, быстрей Зенит оступится... Здесь все очевидно, а вот кто в стыки зайдёт, вот здесь интрига...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 21 мая 2017, 12:38

      какой год уже подряд))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 21 мая 2017, 11:27

      Победы , парни !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 мая 2017, 10:26

      я тоже уверен на все 100

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      ded-53 21 мая 2017, 07:28

      ЦСКА в ЛЧ, это без сомнения

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 21 мая 2017, 03:58

      Прямо провидец какой-то.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 21 мая 2017, 00:00

      Всё зависит только от них.

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 20 мая 2017, 23:21

      ЦСКА обязан сохранять второе место! И это, учитывая все проблемы с составом, будет отличным результатом!

      2
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 20 мая 2017, 22:49

      Нахуйбабкин вангует)) Да конечно ЦСКА 2е место. Во первых концовку чемпа после смены тренера проводят мощнее Зенита (хотя первую часть очки брали скорее благодаря удаче, как и Спам в немалом кол-ве матчей) Во вторых Анжи и ничейчка сгодится, да даже слить могут, думаю стыки они затащат. А вот Локо в конце выглядит неплохо, плюс момент принципиальности в противостоянии с Зенитом.

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