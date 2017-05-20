Набабкин уверен, что ЦСКА займет второе место в РФПЛ

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин поделился ожиданиями от матча 30-го тура РФПЛ против «Анжи». Напомним, встреча состоится 21 мая в 15:00 по московскому времени.

– Есть уверенность, что ЦСКА по силам добиться поставленной цели и занять второе место?

– Конечно. После поражения от «Спартака» Виктор Михайлович Гончаренко сразу сказал, что теперь задача – выиграть четыре игры из четырех. Я, если честно, даже особо не следил, с кем и как играет все эти туры «Зенит», какой у него календарь. В первую очередь нужно побеждать самим.

– В целом есть ощущение, что сезон мог сложиться удачнее?

– Да, ведь когда идешь с отрывом на первом месте, у тебя все в порядке, но если приходится догонять, всегда задумываешься, что где-то потерял очки, не выиграл в тех матчах, в которых нужно было побеждать. Так что с особой мотивацией будем настраиваться на следующий сезон – но только после того, как выполним задачу на этот.

– В ряде весенних матчей ЦСКА особенно не хватало Алана Дзагоева, получившего неприятную травму в расположении национальной сборной.

– Дзага – очень ценный игрок, от его действий в центре поля у нас многое зависит. Надеюсь, он как можно скорее восстановится и поможет команде. Вообще, в этом сезоне у нас было немало кадровых потерь, но команда в любом случае должна продолжать играть и добиваться побед.

– «Зенит», заочный соперник ЦСКА в борьбе за Лигу чемпионов, по общему мнению, выступил не так хорошо, как мог бы. А ведь именно питерцев наряду с ЦСКА называли осенью главными претендентами на титул. Как думаете, почему сине-бело-голубых в последнее время лихорадит?

– Чтобы ответить на этот вопрос, надо быть в команде, только так можно понимать, что происходит. Пусть лучше руководство клуба и тренеры думают, что пошло не так. Со стороны мне, конечно, удивительно, что «Зенит» играет не так ярко в этом сезоне, ведь в предыдущие годы питерцы смотрелись, на мой взгляд, гораздо лучше.

ЦСКА на данный момент занимает второе место, опережая «Зенит» на одно очко.