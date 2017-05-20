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    Малафеев: «В какой-то степени победа сборной России на Кубке конфедераций будет логичной»

    Экс-голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев считает, что победа национальной команды на предстоящем Кубке конфедераций будет выглядеть логично. По словам стража ворот, уже не раз страна-организатор турнира завоевывала данный трофей.

    «Мы будем играть дома, при родных трибунах, которые должны заразить нашу команду энергетикой. В такой атмосфере гораздо легче добиваться неожиданных результатов. Больших успехов от нашей команды уже давно не ждут, но, как мне кажется, это должно произойти, если не на Кубке конфедераций, то на чемпионате мира. Хотя, я бы хотел, чтобы мы на Кубке конфедераций заняли как можно более высокое место, возможно, даже подержали бы Кубок в руках.

    Сборная Германии сыграет на турнире не основным составом? Возможно, это часть их стратегического плана – посмотреть на новых футболистов в деле. Кубок конфедераций, наверное, более значим для сборной страны, в которой проходит турнир, поэтому в какой-то степени победа сборной России на нем будет даже логичной. Не раз бывало, когда команда, представляющая страну – организатора, выигрывала Кубок», – сказал Малафеев.

    Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Соперники сборной России по группе А – Новая Зеландия, Португалия и Мексика.

    Источник: ТАСС

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    20.05.2017 18:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 21 мая 2017, 00:25

      В принципе если команды приедут третьим составом,может и обыграем кого,а если основными,то будет порно,иметь будут в первую очередь супер тренера:)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 21 мая 2017, 00:13

      Точно, всех порвут...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +245

      Альфред фаред 20 мая 2017, 22:14

      Интересно, кто нашим футболистам и экспертом вбил в голову что они могут что-то выиграть? У катара выиграть не могут даже!

      2
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 20 мая 2017, 20:40

      Одна ничья и два приигрыша и досвидос. Сборную за эти годы не собрали. А ведь было 8 лет для этого.

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 20 мая 2017, 19:09

      Логично сейчас отдали канадцам полуфинал.
      Онал.

      2
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