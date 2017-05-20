Малафеев: «В какой-то степени победа сборной России на Кубке конфедераций будет логичной»

Экс-голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев считает, что победа национальной команды на предстоящем Кубке конфедераций будет выглядеть логично. По словам стража ворот, уже не раз страна-организатор турнира завоевывала данный трофей.

«Мы будем играть дома, при родных трибунах, которые должны заразить нашу команду энергетикой. В такой атмосфере гораздо легче добиваться неожиданных результатов. Больших успехов от нашей команды уже давно не ждут, но, как мне кажется, это должно произойти, если не на Кубке конфедераций, то на чемпионате мира. Хотя, я бы хотел, чтобы мы на Кубке конфедераций заняли как можно более высокое место, возможно, даже подержали бы Кубок в руках.

Сборная Германии сыграет на турнире не основным составом? Возможно, это часть их стратегического плана – посмотреть на новых футболистов в деле. Кубок конфедераций, наверное, более значим для сборной страны, в которой проходит турнир, поэтому в какой-то степени победа сборной России на нем будет даже логичной. Не раз бывало, когда команда, представляющая страну – организатора, выигрывала Кубок», – сказал Малафеев.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Соперники сборной России по группе А – Новая Зеландия, Португалия и Мексика.