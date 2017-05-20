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    Гризманн признался, что хочет выступать в одной команде с Лаказеттом

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн заявил о желании видеть в стане «матрасников» своего партнера по сборной Франции – форварда «Лиона» Александра Ляказетта. Как сообщают СМИ, мадридцы уже ведут переговоры с «ткачами» о переходе 25-летнего игрока, а сам он рассматривает вариант с продолжением карьеры в «Атлетико» как наиболее предпочтительный.

    «Сложно быть объективным, когда речь заходит об Александре, ведь он мой близкий друг. Мне нравится играть с ним, потому что это тот футболист, который любит взаимодействовать с партнерами по команде», – сказал Гризманн.

    В нынешнем сезоне Лаказетт провел 44 матча, записав на свой счет 35 голов и пять результативных передач.

    Источник: L' Equipe

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    20.05.2017 13:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +56

      bloodhound 20 мая 2017, 16:40

      статистика у Лаказетта - дай Бог каждому!

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 20 мая 2017, 16:18

      Если подпишут , будет шанс бороться с Барсой и Реалом !

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 20 мая 2017, 13:36

      Если Атлетико , чтобы удержать Антуана нужно подписать Лаказетта , то они его конечно подпишут ,а если нужно ,то и с мамой, и с папой вместе.

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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack > hevbn 28 20 мая 2017, 16:27

      ходили слухи что гризман уедет в апл =)

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > BellatrixBlack 23 мая 2017, 12:14

      зависит от завтрашнего финала, если МЮ выигрывает, то 98% что Гризманн туда перейдёт

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