Гризманн признался, что хочет выступать в одной команде с Лаказеттом

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн заявил о желании видеть в стане «матрасников» своего партнера по сборной Франции – форварда «Лиона» Александра Ляказетта. Как сообщают СМИ, мадридцы уже ведут переговоры с «ткачами» о переходе 25-летнего игрока, а сам он рассматривает вариант с продолжением карьеры в «Атлетико» как наиболее предпочтительный.

«Сложно быть объективным, когда речь заходит об Александре, ведь он мой близкий друг. Мне нравится играть с ним, потому что это тот футболист, который любит взаимодействовать с партнерами по команде», – сказал Гризманн.

В нынешнем сезоне Лаказетт провел 44 матча, записав на свой счет 35 голов и пять результативных передач.