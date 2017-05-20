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  • Сарсания: «В этом сезоне чувствовался админресурс «Спартака»

Сарсания: «В этом сезоне чувствовался админресурс «Спартака»

20 мая 2017, 07:54
32

Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания выразил мнение, что «Спартак» в нынешнем сезоне чемпионата России применял административный ресурс. Напомним, ранее главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу заявил, что президент РФС Виталий Мутко дал знак против петербургской команды.

– Вас не раздражают последние высказывания Луческу? В частности, он дал понять, что разделяет мнение экс-президента «Спартака», заявившего: главный трансфер красно-белых – это Мутко, намекая на админресурс.

– Конечно, тренер не имеет права так говорить. Нужно держать себя в руках. Но где-то его опять же можно понять. Есть такие моменты, про которые нельзя распространяться публично. Луческу сказал, но это не значит, что другие так не думают.

– Вы про админресурс «Спартака»?

– Он где-то чувствовался. Но готов подчеркнуть: клуб заслуженно выиграл золото. Админресурс, безусловно, важен, но красно-белые стали чемпионами не из-за него – просто оказались сильнее всех. Объективно сильнее!

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги «Спартак» за три тура до конца сезона гарантировал себе чемпионство.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Сарсания Константин Луческу Мирча
Комментарии (32)
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piligrim1986
1495258101
еще один подпердыш
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батог
1495259222
Вот, забил бы Спартак голов 10 с пенальти, да Константин??? А так и сказать нечего! Но админресурсом все равно пахнет, да?
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Д Альбертини
1495259433
"Он где то чувствовался" )) факты приводи, Коль так открыто говоришь об этом! Нет фактов, та ты очередной пи*ерсия питерская, который не может пережить чемпионство другого клуба, а не зенита. Все ноют и ноют.. самих то это не саипало? Ищите проблемы в себе и причины неудач, а не оговаривайте и не обсуждайте других. Про админ ресурс ибонито ты расскажи лучше нам всем, когда был матч зенит - Спартак в первом круге!
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Влад-20
1495259524
высказывания лимиты с берегов Невы напоминает вбрасывание дрожжей в дерьмо.
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turist82
1495259771
Ага голы тоже админресурс забивал, а мячи в ворота Спартака - все специально мимо летели ? ))
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egrrr
1495261476
Когда Зенит становился чемпионом, он про админ ресурс молчал, сейчас, когда он менее выражен, вспомнил ...
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momwig_
1495266050
Админресурс выразился в том, что нас перестали давить судьи, а Зенит не так подтаскивали?.. Хотя Урал бы не согласился со второй частью.. Но и так мы просто "санитары леса"..
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Юрий Крутько
1495267429
Посмотрите на турнирную таблицу,10 очков разрыв,какой нафик админресурс?Заслуженнейшая победа Спартака!А нытьё Луческу,так привыкли...Ну и румына уже фактически нет в чемпионате РФПЛ...
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NEON-SM
1495269384
админресурс чё это? 70% всех болел россии за спартак топят, вот что это. А то что стали чемпионами виноват Каррера, его вините во всех событиях
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LINED
1495269869
Ну раз это "админресурс спартака" привел их к чемпионству, тогда Луческу был прав, тогда какого хрена вы его уволить хотите. Дайте ему пожалуйста еще сезон поработать, чтоб в фнл отправил бомжей
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