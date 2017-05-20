Сарсания: «В этом сезоне чувствовался админресурс «Спартака»

Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания выразил мнение, что «Спартак» в нынешнем сезоне чемпионата России применял административный ресурс. Напомним, ранее главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу заявил, что президент РФС Виталий Мутко дал знак против петербургской команды.

– Вас не раздражают последние высказывания Луческу? В частности, он дал понять, что разделяет мнение экс-президента «Спартака», заявившего: главный трансфер красно-белых – это Мутко, намекая на админресурс.

– Конечно, тренер не имеет права так говорить. Нужно держать себя в руках. Но где-то его опять же можно понять. Есть такие моменты, про которые нельзя распространяться публично. Луческу сказал, но это не значит, что другие так не думают.

– Вы про админресурс «Спартака»?

– Он где-то чувствовался. Но готов подчеркнуть: клуб заслуженно выиграл золото. Админресурс, безусловно, важен, но красно-белые стали чемпионами не из-за него – просто оказались сильнее всех. Объективно сильнее!

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги «Спартак» за три тура до конца сезона гарантировал себе чемпионство.