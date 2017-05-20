Сарсания: «В этом сезоне чувствовался админресурс «Спартака»

Теперь, когда дело уже сделано и Спартак, ВСЕМИ НЕПРАВЕДНЫМИ путями, на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!!, Мутко ПРИЗНАЛ, что СУЩЕСТВОВАЛ и СУЩЕСТВУЕТ конфликт интересов, который закрывал глаза на судейские скандалы в этом сезоне!
А почему Мутко не ДОБИВАЕТСЯ введения видео повторов???
Многие страны Европы с нового сезона будут внедрять видео повторы в своих чемпионатах!
Мирча Луческу ПРАВИЛЬНО сказал, что у него сложилось впечатление, что президент РФС Виталий Мутко "дал знак против "Зенита".
Такое впечатление сложилось не только у тренера Зенита, но и у подавляющего числа любителей футбола Санкт-Петербурга!
Мы все возмущены тем, как Мутко прикрывал судейские СКАНДАЛЫ в пользу Спартака и оправдывал арбитров, которые скандально и БЕЗОБРАЗНО судили футбольные матчи с участием Зенита и против Зенита!
Ни одного тура без судейских скандалов!
Всю работу в Спартаке сделали СКАНДАЛЬНЫЕ арбитры.
Они, со скандалами и с предвзятым судейством, на протяжении всего сезона 2016/17, БЕЗОБРАЗНО свистели в пользу Спартака и НАГЛО сажали Зенит на свисток и предвзято судили в пользу соперников Зенита!!!
Зенит ПОТЕРЯЛ примерно 16 очков из-за скандального судейства российских арбитров!
Кто-нибудь ответил за эти скандалы???
Многие матчи Спартак выигрывал только за счёт помощи судей!
А если бы были видео повторы, то Спартак занимал бы только четвёртое место, а арбитры, судившие Спартак, были бы СПРАВЕДЛИВО ПОСРАМЛЕНЫ и им не удалось бы проворачивать судейские афёры в этом сезоне с участием Спартака!
"Спартаку" надо ЧЕСТНО играть, а не за счёт судейского ресурса.
Если ВЫЧЕСТЬ очки у "Спартака" за судейские ошибки, согласно цены вопроса, в матчах в которых судьи, ГРУБЕЙШИМ и НАГЛЫМ образом, ошибались в ПОЛЬЗУ "Спартака", то "Спартак" занимал бы только 4 место!
Вот реальное место "Спартака"!
На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса!
Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков - ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!!
Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!!
Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл.
И чем быстрее, тем лучше!
Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу!
Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против!
ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов.
Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
Единственный ВЫХОД - это надо и СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
При видеоповторах, Спартак никогда не будет ПЕРВЫМ!
Вот чего БОЛЬШЕ всего боятся арбитры, Мутко и Федун!!!
Они не хотят введения видео повторов!
Потому что видео повторы уничтожат коррупционную лавочку Федуна и Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС!!!
Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания выразил мнение, что «Спартак» в нынешнем сезоне чемпионата России применял административный ресурс. Напомним, ранее главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу заявил, что президент РФС Виталий Мутко дал знак против петербургской команды.
– Вас не раздражают последние высказывания Луческу? В частности, он дал понять, что разделяет мнение экс-президента «Спартака», заявившего: главный трансфер красно-белых – это Мутко, намекая на админресурс.
– Конечно, тренер не имеет права так говорить. Нужно держать себя в руках. Но где-то его опять же можно понять. Есть такие моменты, про которые нельзя распространяться публично. Луческу сказал, но это не значит, что другие так не думают.
– Вы про админресурс «Спартака»?
– Он где-то чувствовался. Но готов подчеркнуть: клуб заслуженно выиграл золото. Админресурс, безусловно, важен, но красно-белые стали чемпионами не из-за него – просто оказались сильнее всех. Объективно сильнее!
В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги «Спартак» за три тура до конца сезона гарантировал себе чемпионство.