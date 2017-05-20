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    Сарсания: «В этом сезоне чувствовался админресурс «Спартака»

    Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания выразил мнение, что «Спартак» в нынешнем сезоне чемпионата России применял административный ресурс. Напомним, ранее главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу заявил, что президент РФС Виталий Мутко дал знак против петербургской команды.

    – Вас не раздражают последние высказывания Луческу? В частности, он дал понять, что разделяет мнение экс-президента «Спартака», заявившего: главный трансфер красно-белых – это Мутко, намекая на админресурс.

    – Конечно, тренер не имеет права так говорить. Нужно держать себя в руках. Но где-то его опять же можно понять. Есть такие моменты, про которые нельзя распространяться публично. Луческу сказал, но это не значит, что другие так не думают.

    – Вы про админресурс «Спартака»?

    – Он где-то чувствовался. Но готов подчеркнуть: клуб заслуженно выиграл золото. Админресурс, безусловно, важен, но красно-белые стали чемпионами не из-за него – просто оказались сильнее всех. Объективно сильнее!

    В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги «Спартак» за три тура до конца сезона гарантировал себе чемпионство.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.05.2017 07:54
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    Комментарии30
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      Рейтинг: -13

      Popularov 20 мая 2017, 20:03

      Теперь, когда дело уже сделано и Спартак, ВСЕМИ НЕПРАВЕДНЫМИ путями, на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!!, Мутко ПРИЗНАЛ, что СУЩЕСТВОВАЛ и СУЩЕСТВУЕТ конфликт интересов, который закрывал глаза на судейские скандалы в этом сезоне!
      А почему Мутко не ДОБИВАЕТСЯ введения видео повторов???
      Многие страны Европы с нового сезона будут внедрять видео повторы в своих чемпионатах!
      Мирча Луческу ПРАВИЛЬНО сказал, что у него сложилось впечатление, что президент РФС Виталий Мутко "дал знак против "Зенита".
      Такое впечатление сложилось не только у тренера Зенита, но и у подавляющего числа любителей футбола Санкт-Петербурга!
      Мы все возмущены тем, как Мутко прикрывал судейские СКАНДАЛЫ в пользу Спартака и оправдывал арбитров, которые скандально и БЕЗОБРАЗНО судили футбольные матчи с участием Зенита и против Зенита!
      Ни одного тура без судейских скандалов!
      Всю работу в Спартаке сделали СКАНДАЛЬНЫЕ арбитры.
      Они, со скандалами и с предвзятым судейством, на протяжении всего сезона 2016/17, БЕЗОБРАЗНО свистели в пользу Спартака и НАГЛО сажали Зенит на свисток и предвзято судили в пользу соперников Зенита!!!
      Зенит ПОТЕРЯЛ примерно 16 очков из-за скандального судейства российских арбитров!
      Кто-нибудь ответил за эти скандалы???
      Многие матчи Спартак выигрывал только за счёт помощи судей!
      А если бы были видео повторы, то Спартак занимал бы только четвёртое место, а арбитры, судившие Спартак, были бы СПРАВЕДЛИВО ПОСРАМЛЕНЫ и им не удалось бы проворачивать судейские афёры в этом сезоне с участием Спартака!
      "Спартаку" надо ЧЕСТНО играть, а не за счёт судейского ресурса.
      Если ВЫЧЕСТЬ очки у "Спартака" за судейские ошибки, согласно цены вопроса, в матчах в которых судьи, ГРУБЕЙШИМ и НАГЛЫМ образом, ошибались в ПОЛЬЗУ "Спартака", то "Спартак" занимал бы только 4 место!
      Вот реальное место "Спартака"!
      На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса!
      Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков - ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!!
      Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
      А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!!
      Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл.
      И чем быстрее, тем лучше!
      Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу!
      Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против!
      ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов.
      Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
      Единственный ВЫХОД - это надо и СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
      При видеоповторах, Спартак никогда не будет ПЕРВЫМ!
      Вот чего БОЛЬШЕ всего боятся арбитры, Мутко и Федун!!!
      Они не хотят введения видео повторов!
      Потому что видео повторы уничтожат коррупционную лавочку Федуна и Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС!!!

      1
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      Рейтинг: +3692

      lordmrv > Popularov 20 мая 2017, 22:04

      Вот это я называю - пернул мозгом.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 мая 2017, 19:09

      Ну только в админресурсе Спартак ещё не обвиняли. Уймитесь уже недоброжелатели!

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 20 мая 2017, 15:11

      Главное, чтобы когда чемпионом станут Зенит, ЦСКА или ещё кто, спартаковские не орали об админресурсе или о купленном чемпионстве. А то они это любят

      -2
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > APchelov 21 мая 2017, 00:07

      Согласен.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 20 мая 2017, 12:11

      И почему в АПЛ , Бундеслиге , в Испании и тд. никто не говорит об адмресурсе ,а у нас это чуть ли не самая обсуждаемая тема? Умом Россию не понять ....

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      Рейтинг: +160

      виктоша > dok66 20 мая 2017, 15:44

      ...Аршином общим не измерить...

      0
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      Рейтинг: +192

      LINED 20 мая 2017, 11:44

      Ну раз это "админресурс спартака" привел их к чемпионству, тогда Луческу был прав, тогда какого хрена вы его уволить хотите. Дайте ему пожалуйста еще сезон поработать, чтоб в фнл отправил бомжей

      1
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 20 мая 2017, 11:36

      админресурс чё это? 70% всех болел россии за спартак топят, вот что это. А то что стали чемпионами виноват Каррера, его вините во всех событиях

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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 20 мая 2017, 11:35

      Петушания

      -1
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 20 мая 2017, 11:03

      Посмотрите на турнирную таблицу,10 очков разрыв,какой нафик админресурс?Заслуженнейшая победа Спартака!А нытьё Луческу,так привыкли...Ну и румына уже фактически нет в чемпионате РФПЛ...

      5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 мая 2017, 10:52

      Если они объективно сильнее всех-то где админоресурс чувствовался??????

      4
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 20 мая 2017, 10:40

      Админресурс выразился в том, что нас перестали давить судьи, а Зенит не так подтаскивали?.. Хотя Урал бы не согласился со второй частью.. Но и так мы просто "санитары леса"..

      6
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