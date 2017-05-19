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    «Страсбур» вернется в Лигу 1 спустя девять лет, «Амьен» дебютирует в высшем дивизионе Франции

    По итогам 38-го тура Лиги 2 определились участники следующего сезона главной лиги Франции.

    «Страсбур» обыграл «Бур-ан-Бресс» со счетом 2:1 и оформил выход в Лигу 1 как победитель турнира. Команда вернется в чемпионат спустя девять лет.

    Второй командой, получившей прямую путевку, стал «Амьен» – в заключительном матче сезона команда обыграла «Реймс» (2:1). Северный клуб никогда прежде не выступал в высшем дивизионе французского футбола.

    «Труа» финишировал на третьем месте и в стыковых матча сыграет с командой, которая займет 18-е место по итогам сезона в Лиге 1. По состоянию на данный момент встреча за сохранение прописки грозит «Лорьяну».

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.05.2017 23:54
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