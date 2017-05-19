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    Комитет по этике РФС: «Извинения Луческу еще ничего не значат»

    Глава комитета по этике Семен Андреев прокомментировал извинения главного тренера «Зенита» Мирча Луческу. Напомним, что румынский специалист принес извинения журналистам за то, что после матча с «Краснодаром» назвал их глупыми.

    «Луческу извинился? Это еще ничего не значит. Если заявка от президента РФС по данному инциденту последует, то будем рассматривать. Но пока обращения от Виталия Леонтьевича не было.

    Будут ли учтены извинения Луческу – неизвестно, многое зависит от тяжести нарушения регламента. Но комитет обычно рассматривает все аспекты инцидента», — сказал Андреев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.05.2017 18:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 20 мая 2017, 00:49

      Комитет по этике погряз в коррупции и любви к спартаку.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4024

      raritet 19 мая 2017, 20:18

      Можно лишь согласиться с тренером в той части, что в последние годы пишущая братия не только не блещет грамотностью , но иногда начисто лишена такта, который априори должен соблюдать любой журналист.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 19 мая 2017, 18:46

      Комитет по этике - карманный комитет ,,,, (сами догадайтесь - кого) .

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > dok66 19 мая 2017, 20:17

      мутко

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > Garrincha58 19 мая 2017, 20:34

      Именно !

      0
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