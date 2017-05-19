Комитет по этике РФС: «Извинения Луческу еще ничего не значат»

Глава комитета по этике Семен Андреев прокомментировал извинения главного тренера «Зенита» Мирча Луческу. Напомним, что румынский специалист принес извинения журналистам за то, что после матча с «Краснодаром» назвал их глупыми.

«Луческу извинился? Это еще ничего не значит. Если заявка от президента РФС по данному инциденту последует, то будем рассматривать. Но пока обращения от Виталия Леонтьевича не было.

Будут ли учтены извинения Луческу – неизвестно, многое зависит от тяжести нарушения регламента. Но комитет обычно рассматривает все аспекты инцидента», — сказал Андреев.