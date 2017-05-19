Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Луческу извинился перед журналистами за то, что назвал их глупыми

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу извинился за свои слова после матча 29-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:0). Напомним, что румынский специалист, покидая пресс-конференцию после вопроса об Александре Кокорине, назвал журналистов глупыми людьми.

    «В первую очередь, хочу извиниться за случай, который произошел после матча с «Краснодаром». Мое высказывание ни в коем случае не было адресовано тем, кто постоянно с нами, постоянно приходят на открытые тренировки «Зенита». Где бы я ни работал, у меня всегда были невероятно хорошие отношения со всеми журналистами. К сожалению, здесь оказалась группа людей, которая с моего первого дня в «Зените» почему-то стала относиться ко мне предвзято.

    Я 40 лет работаю тренером без пауз. Не знаю, есть ли еще такие тренеры. И никаких инцидентов у меня не было. Вся моя жизнь связана с футболом. Мой опыт позволяет мне иногда высказываться и анализировать те ситуации, которые происходят в футболе. Если я о чем-то говорю, то делаю это аргументировано. Хочется, чтобы и люди, которые задают вопросы и атакуют меня, сначала тоже анализировали ситуацию. И мои слова, уже сказанные. Нет журналистов, которые могли бы закрыть мне рот и не позволить мне говорить, высказывать свое мнение, обсуждать решения других людей», – сказал Луческу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.05.2017 13:40
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 19 мая 2017, 20:51

      Да кому нужны твои сраные извинения,ты и так скоро поедешь в Румынию.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 19 мая 2017, 16:43

      Во .... какой реверснс . Испугался , что СМИ могут совсем испортить его репутацию .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 19 мая 2017, 16:19

      Пора Мирче идти навозом по дачам торговать. Тетеньки-хозяйки постарше любят плаксивых цыган, он будет иметь успех.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 19 мая 2017, 15:51

      Этот табор уходит в небо,
      А барона ещё какой-нибудь табор подцепит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      brost 19 мая 2017, 15:49

      Извиняясь, еще разок обложил журналистов)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 19 мая 2017, 15:02

      Пустозвон,даже за свои слова не в ответе !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Вервольф 19 мая 2017, 14:13

      Он же вроде не глупыми их назвал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 19 мая 2017, 14:09

      Процитировал бы Лаврова и не надо было бы извиняться...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 19 мая 2017, 13:54

      Луческу может быть и хороший тренер, но не для Зенита...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11