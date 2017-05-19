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  • Луческу извинился перед журналистами за то, что назвал их глупыми

Луческу извинился перед журналистами за то, что назвал их глупыми

19 мая 2017, 13:40
9

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу извинился за свои слова после матча 29-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:0). Напомним, что румынский специалист, покидая пресс-конференцию после вопроса об Александре Кокорине, назвал журналистов глупыми людьми.

«В первую очередь, хочу извиниться за случай, который произошел после матча с «Краснодаром». Мое высказывание ни в коем случае не было адресовано тем, кто постоянно с нами, постоянно приходят на открытые тренировки «Зенита». Где бы я ни работал, у меня всегда были невероятно хорошие отношения со всеми журналистами. К сожалению, здесь оказалась группа людей, которая с моего первого дня в «Зените» почему-то стала относиться ко мне предвзято.

Я 40 лет работаю тренером без пауз. Не знаю, есть ли еще такие тренеры. И никаких инцидентов у меня не было. Вся моя жизнь связана с футболом. Мой опыт позволяет мне иногда высказываться и анализировать те ситуации, которые происходят в футболе. Если я о чем-то говорю, то делаю это аргументировано. Хочется, чтобы и люди, которые задают вопросы и атакуют меня, сначала тоже анализировали ситуацию. И мои слова, уже сказанные. Нет журналистов, которые могли бы закрыть мне рот и не позволить мне говорить, высказывать свое мнение, обсуждать решения других людей», – сказал Луческу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (9)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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zico2205
1495191251
Луческу может быть и хороший тренер, но не для Зенита...
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kotmyshka
1495192155
Процитировал бы Лаврова и не надо было бы извиняться...
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Вервольф
1495192436
Он же вроде не глупыми их назвал?
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spartach n1
1495195377
Пустозвон,даже за свои слова не в ответе !
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brost
1495198177
Извиняясь, еще разок обложил журналистов)
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subbotaspartak
1495198273
Этот табор уходит в небо, А барона ещё какой-нибудь табор подцепит
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momwig_
1495199943
Пора Мирче идти навозом по дачам торговать. Тетеньки-хозяйки постарше любят плаксивых цыган, он будет иметь успех.
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dok66
1495201426
Во .... какой реверснс . Испугался , что СМИ могут совсем испортить его репутацию .
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DZHEK_VOROBEY1987
1495216290
Да кому нужны твои сраные извинения,ты и так скоро поедешь в Румынию.
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