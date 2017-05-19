Луческу извинился перед журналистами за то, что назвал их глупыми

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу извинился за свои слова после матча 29-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:0). Напомним, что румынский специалист, покидая пресс-конференцию после вопроса об Александре Кокорине, назвал журналистов глупыми людьми.

«В первую очередь, хочу извиниться за случай, который произошел после матча с «Краснодаром». Мое высказывание ни в коем случае не было адресовано тем, кто постоянно с нами, постоянно приходят на открытые тренировки «Зенита». Где бы я ни работал, у меня всегда были невероятно хорошие отношения со всеми журналистами. К сожалению, здесь оказалась группа людей, которая с моего первого дня в «Зените» почему-то стала относиться ко мне предвзято.

Я 40 лет работаю тренером без пауз. Не знаю, есть ли еще такие тренеры. И никаких инцидентов у меня не было. Вся моя жизнь связана с футболом. Мой опыт позволяет мне иногда высказываться и анализировать те ситуации, которые происходят в футболе. Если я о чем-то говорю, то делаю это аргументировано. Хочется, чтобы и люди, которые задают вопросы и атакуют меня, сначала тоже анализировали ситуацию. И мои слова, уже сказанные. Нет журналистов, которые могли бы закрыть мне рот и не позволить мне говорить, высказывать свое мнение, обсуждать решения других людей», – сказал Луческу.