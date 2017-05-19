Аршавин готов поехать на чемпионат мира-2018

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин не отказался бы принять участие в чемпионате мира-2018, но не верит в возможный вызов, учитывая свою нынешнюю форму.

«Сейчас – нет, поскольку я последние пару месяцев даже в клубе не всегда играю. Ситуация всегда конкретна и меняется каждый месяц – на каждую позицию надо приглашать сильнейших на данный момент. И подходящих под используемые командой схемы. Может быть, я подумал бы об игроке Аршавине, если бы он показывал прошлогодний уровень.

«Мечта в душе» – это слишком пафосные слова. Конечно, если бы меня вдруг пригласили на ЧМ-2018, поехал бы с огромным желанием и удовольствием. Но надо быть реалистом», – заявил Аршавин.

Напомним, что последний раз Аршавин выходил на поле в составе сборной России в 2012 году.