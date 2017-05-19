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    Аршавин готов поехать на чемпионат мира-2018

    Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин не отказался бы принять участие в чемпионате мира-2018, но не верит в возможный вызов, учитывая свою нынешнюю форму.

    «Сейчас – нет, поскольку я последние пару месяцев даже в клубе не всегда играю. Ситуация всегда конкретна и меняется каждый месяц – на каждую позицию надо приглашать сильнейших на данный момент. И подходящих под используемые командой схемы. Может быть, я подумал бы об игроке Аршавине, если бы он показывал прошлогодний уровень.

    «Мечта в душе» – это слишком пафосные слова. Конечно, если бы меня вдруг пригласили на ЧМ-2018, поехал бы с огромным желанием и удовольствием. Но надо быть реалистом», – заявил Аршавин.

    Напомним, что последний раз Аршавин выходил на поле в составе сборной России в 2012 году.

    Источник: Р-Спорт

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    19.05.2017 11:32
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    Комментарии9
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      Рейтинг: -45

      stream15 7 июня 2017, 02:33

      Аршавин по любому выглядит посвежее глушакова.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      franck_ribery 29 мая 2017, 12:58

      не болельщик Аршавина, но у него был свой игровой отрезок в сборной, которую он так далеко протащил на ЧЕ. А сейчас уровень команды, что и из группы не выйти! Ни тренера, ни команды!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 24 мая 2017, 15:35

      но надо быть реалистом буду на стадионе

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14

      meatFCSM 19 мая 2017, 17:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Упаси Бог. Если думаешь ,что будешь играть-это твои проблемы.

      -6
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    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 19 мая 2017, 16:09

      Я не понял,
      А чё он казахское подданство принял?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +293

      гууд 19 мая 2017, 14:50

      Бери билеты на стадион и ехай! А если и на стадион не пустят, то это не наши проблемы....

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 19 мая 2017, 12:43

      покупай билеты и едь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 19 мая 2017, 12:36

      Общей картины уж точно бы не испортил,а вот креатива в атаке добавил бы без сомнений. Но у Черчесова больше работает общественное мнение,нежели свое.К сожалению.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      Партос 19 мая 2017, 12:00

      На ЧМ-18 вряд ли, а вот на кубок конфедераций все таки стоило бы его вызвать. Уверен что с ним нынешняя сборная бы поинтересней смотрелась.

      1
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