«Атлетико» и «Барселона» поспорят за нападающего «Севильи» Витоло

Ресурс Barcastuff со ссылкой на радио Marca сообщает об интересе к форварду «Севильи» Витоло со стороны «Атлетико» и «Барселоны». Согласно источнику, команды попробуют подписать 27-летнего испанца в период летнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Витоло забил четыре гола и отдал девять голевых передач в 42-х матчах. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро. После 37-ми туров Примеры команда Хорхе Сампаоли занимает четвертое место в турнирной таблице. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Севилья» дошла до стадии 1/4 финала, где уступила «Лестеру» с общим счетом 2:3.

В апреле «Бомбардир» писал о том, что главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери также заинтересован в покупке Витоло.