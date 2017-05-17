Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Атлетико» и «Барселона» поспорят за нападающего «Севильи» Витоло

    Ресурс Barcastuff со ссылкой на радио Marca сообщает об интересе к форварду «Севильи» Витоло со стороны «Атлетико» и «Барселоны». Согласно источнику, команды попробуют подписать 27-летнего испанца в период летнего трансферного окна.

    В нынешнем сезоне Витоло забил четыре гола и отдал девять голевых передач в 42-х матчах. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро. После 37-ми туров Примеры команда Хорхе Сампаоли занимает четвертое место в турнирной таблице. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Севилья» дошла до стадии 1/4 финала, где уступила «Лестеру» с общим счетом 2:3.

    В апреле «Бомбардир» писал о том, что главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери также заинтересован в покупке Витоло.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.05.2017 20:14
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 17 мая 2017, 21:33

      вряд ли проскочит трансфер.В Барсе однозначно будет только на замены выходить.А матрасники вполне могут рассчитывать,если Гризман уйдет

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11