«Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов платить Обамеянгу 50 миллионов в год

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» намерен переманить нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамеянга. Клуб из Поднебесной готов предложить «шмелям» 80 миллионов евро за 27-летнего игрока, а ему самому зарплату в размере 50 миллионов в год.

Ранее появилась информация, что черно-желтые могут отпустить одного из своих лидеров, если им предложат сумму не меньше чем 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Обамеянг провел 44 встречи, записав на свой счет 37 голов и пять результативных передач.