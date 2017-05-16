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    «Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов платить Обамеянгу 50 миллионов в год

    «Тяньцзинь Цюаньцзянь» намерен переманить нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамеянга. Клуб из Поднебесной готов предложить «шмелям» 80 миллионов евро за 27-летнего игрока, а ему самому зарплату в размере 50 миллионов в год.

    Ранее появилась информация, что черно-желтые могут отпустить одного из своих лидеров, если им предложат сумму не меньше чем 70 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне Обамеянг провел 44 встречи, записав на свой счет 37 голов и пять результативных передач.

    Источник: Francefootball

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    16.05.2017 14:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3414

      AZ 18 мая 2017, 18:35

      ппц деньги... 100 рублей в секунду... так лег поспать, через 8 часов у тебя уже 3 ляма, квартиру можно покупать...

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 16 мая 2017, 15:35

      Вот это прикол....50 лямов....я бы уже билеты бы купил и семью собрал бы к переезду....

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      Рейтинг: +112

      kamaz89 > алекс88 16 мая 2017, 17:27

      Я бы уже у тренировочной базы в китае ждал начала тренировки)))

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