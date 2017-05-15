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  • Черчесов: «Кутепов потерял место в основе «Спартака», но для него это тоже опыт»

Черчесов: «Кутепов потерял место в основе «Спартака», но для него это тоже опыт»

15 мая 2017, 18:59
2

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал приглашение в национальную команду для подготовки к Кубку конфедераций полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука и защитника «Спартака» Ильи Кутепова.

Россияне проведут сбор в Австрии с 26 мая по 3 июня.

– Как вам прогресс Миранчука?

– Подвижки есть, это нас радует. В том числе с точки зрения статистики. Но на предстоящем сборе нам важно сделать так, чтобы каждый игрок знал свой «начальный вес», как в тяжелой атлетике, и не надорвался.

– Илья Кутепов – большой талант...

– Ох, не люблю я это слово. Способный.

– Способный. Но весна складывается для него непросто. Нет опасений, что спад может затянуться?

– С ним мы тоже говорили. Главное, чтобы Кутепов правильно воспринимал ситуацию. После перерыва в чемпионате он потерял место в старте, но это для него тоже опыт. С «Амкаром» он действовал аккуратно. Наше дело смотреть и не делать резких движений, стараться раскрывать способности футболиста.

Главные выводы по составу сборной России на Кубок конфедераций

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Локомотив Спартак Кутепов Илья Миранчук Алексей Черчесов Станислав
Комментарии (2)
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oyabun
1494867960
Очень хочется надеяться, что Илья вырастет в крепкого надежного защитника, в которых так сейчас нуждается Спартак
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Alex ostrov
1494880938
Вот вся суть нашей обороны:набрать кривых, косых, с запаса! Лишь бы кем-то заполнить заявку
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