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    Черчесов: «Кутепов потерял место в основе «Спартака», но для него это тоже опыт»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал приглашение в национальную команду для подготовки к Кубку конфедераций полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука и защитника «Спартака» Ильи Кутепова.

    Россияне проведут сбор в Австрии с 26 мая по 3 июня.

    – Как вам прогресс Миранчука?

    – Подвижки есть, это нас радует. В том числе с точки зрения статистики. Но на предстоящем сборе нам важно сделать так, чтобы каждый игрок знал свой «начальный вес», как в тяжелой атлетике, и не надорвался.

    – Илья Кутепов – большой талант...

    – Ох, не люблю я это слово. Способный.

    – Способный. Но весна складывается для него непросто. Нет опасений, что спад может затянуться?

    – С ним мы тоже говорили. Главное, чтобы Кутепов правильно воспринимал ситуацию. После перерыва в чемпионате он потерял место в старте, но это для него тоже опыт. С «Амкаром» он действовал аккуратно. Наше дело смотреть и не делать резких движений, стараться раскрывать способности футболиста.

    Главные выводы по составу сборной России на Кубок конфедераций

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.05.2017 18:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 15 мая 2017, 23:42

      Вот вся суть нашей обороны:набрать кривых, косых, с запаса! Лишь бы кем-то заполнить заявку

      1
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      Рейтинг: +33429

      oyabun 15 мая 2017, 20:06

      Очень хочется надеяться, что Илья вырастет в крепкого надежного защитника, в которых так сейчас нуждается Спартак

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