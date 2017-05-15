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    Ринат Билялетдинов: «Фернандес – несомненно хорошее усиление для сборной России»

    Бывший главный тренер «Рубина» Динияр Билялетдинов высказал мнение о приглашении в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, хавбека «Локомотива» Дмитрия Тарасова и защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

    «Дзагоев, думаю, сумеет восстановиться после травмы, хотя после цепочки повреждений тренерскому штабу сборной России надо оценить состояние игрока и консультироваться с врачами ЦСКА. 4Наверное, они получили положительный отзыв и включили Алана в состав. Дзюба, видимо, вызван для полноценной конкуренции в передней линии. Сейчас он показывает достаточно хорошую игру, являясь лидером «Зенита», и видно, что он прочно закрепил за собой место в составе. С ним команда играет иначе, чем без него.

    Приглашение Тарасова, видимо, вызвано проблемами в средней линии. Опорная зона у нас не самая сильная линия в сравнении со среднеевропейскими стандартами и проседает. Можно говорить про наличие бойцов, которые стелются, высекают, но это все относительно, до второй желтой карточки. Может быть, с приходом Тарасова будут испробованы какие-то новые варианты в сочетании атакующих и оборонительных действий, без ущерба для обороны. Пока есть право на эксперимент.

    Что касается Фернандеса, то это хороший выбор, давно хочется, чтобы он дебютировал в сборной России. Если сравнивать его с потенциальными конкурентами, Марио находится в более благоприятном положении. Несомненно, это хорошее усиление для сборной России», – сказал Билялетдинов.

    Главные выводы по составу сборной России на Кубок конфедераций

    Источник: Р-Спорт

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    15.05.2017 15:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 15 мая 2017, 18:36

      Посмотрим как сыграет,надо наигрывать состав,думаю впишется в состав

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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 мая 2017, 17:38

      "Приглашение Тарасова, видимо, вызвано проблемами в средней линии. Опорная зона у нас не самая сильная линия в сравнении со среднеевропейскими стандартами и проседает" . Не то что проседает - нет просто нашего российского Вернблума , а это очень критично !

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      Рейтинг: +174

      Amalyy912 15 мая 2017, 16:25

      ТОлько тренера Рубина звали Ринат!)))молод еще Диниярчик!

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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 15 мая 2017, 16:17

      Зачем тут Тарасов?

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