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  • Борис Игнатьев: «Состав сборной России на Кубок конфедераций близок к истине, не хватает лишь Игнашевича и Березуцких»

Борис Игнатьев: «Состав сборной России на Кубок конфедераций близок к истине, не хватает лишь Игнашевича и Березуцких»

15 мая 2017, 14:50
6

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что считает оптимальным расширенный состав национальной команды на Кубок конфедераций-2017. Тем не менее по словам специалиста, опытные защитники Сергей Игнашевич, а также Алексей и Василий Березуцкие, не получившие вызов, были бы в сборной совсем не лишними.

– На мой взгляд, состав близок к истине. Этот турнир дает нам возможность увидеть всех лучших, и на Кубке Конфедераций нужен уже результат и качественная игра. Наверное, нет нескольких фамилий. Если исходить из потерь, то по играм явно не достает двух Березуцких и Игнашевича. Понятно, что без них будет тяжело и равнозначной замены пока нет. С другой стороны, не все вечно под луной.

– За оставшиеся до чемпионата мира матчи предстоит наиграть новую оборону?

– Конечно. Думаю, что Черчесов будет играть в три центральных защитника. Ясно, что не все ему по душе, поэтому он вызвал и Камболова, чтобы еще раз убедиться и создать конкуренцию в оборонительной линии. Думаю, Васина возьмет обязательно, Кутепова, Нойштедтера и Семенова из «Терека».

– Что скажете о выборе голкиперов?

– По вратарям тоже все понятно. Хорошо проявивший себя Лунев. Остальные – опытные Акинфеев, Беленов и Гилерме.

– Оцените подбор в средней линии.

– На правом фланге появился Фернандес, который будет конкурировать со Смольниковым, а на другом – Жирков и Комбаров. В остальном хороший выбор полузащитников. Нет Мамаева и Шатова в силу того, что они играют не постоянно и еще не набрали кондиций. Это будет подспорье в плане конкурентоспособности.

– Как вам видится выбор тренера сборной среди нападающих?

– Нет Кокорина. Пока он оставляет не более чем надежды, надо их подкреплять конкретными результатами на поле, чтобы убедить Черчесова в том, что он подходит для решения задач нашей сборной.

Главные выводы по составу сборной России на Кубок конфедераций

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Игнатьев Борис
Комментарии (6)
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turist82
1494849749
Старые кони - глубоко не вспашут...
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евгений сергеевичч
1494863504
в центре защиты вообще прискорбно все хоть с ними хоть без них. Я вот надеюсь на Джикию, Кутепов физически слаб Семенов в прогрессе остановился, Васин такой же как Березуцкие только на пару лет помоложе
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