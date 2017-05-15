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    Борис Игнатьев: «Состав сборной России на Кубок конфедераций близок к истине, не хватает лишь Игнашевича и Березуцких»

    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что считает оптимальным расширенный состав национальной команды на Кубок конфедераций-2017. Тем не менее по словам специалиста, опытные защитники Сергей Игнашевич, а также Алексей и Василий Березуцкие, не получившие вызов, были бы в сборной совсем не лишними.

    – На мой взгляд, состав близок к истине. Этот турнир дает нам возможность увидеть всех лучших, и на Кубке Конфедераций нужен уже результат и качественная игра. Наверное, нет нескольких фамилий. Если исходить из потерь, то по играм явно не достает двух Березуцких и Игнашевича. Понятно, что без них будет тяжело и равнозначной замены пока нет. С другой стороны, не все вечно под луной.

    – За оставшиеся до чемпионата мира матчи предстоит наиграть новую оборону?

    – Конечно. Думаю, что Черчесов будет играть в три центральных защитника. Ясно, что не все ему по душе, поэтому он вызвал и Камболова, чтобы еще раз убедиться и создать конкуренцию в оборонительной линии. Думаю, Васина возьмет обязательно, Кутепова, Нойштедтера и Семенова из «Терека».

    – Что скажете о выборе голкиперов?

    – По вратарям тоже все понятно. Хорошо проявивший себя Лунев. Остальные – опытные Акинфеев, Беленов и Гилерме.

    – Оцените подбор в средней линии.

    – На правом фланге появился Фернандес, который будет конкурировать со Смольниковым, а на другом – Жирков и Комбаров. В остальном хороший выбор полузащитников. Нет Мамаева и Шатова в силу того, что они играют не постоянно и еще не набрали кондиций. Это будет подспорье в плане конкурентоспособности.

    – Как вам видится выбор тренера сборной среди нападающих?

    – Нет Кокорина. Пока он оставляет не более чем надежды, надо их подкреплять конкретными результатами на поле, чтобы убедить Черчесова в том, что он подходит для решения задач нашей сборной.

    Главные выводы по составу сборной России на Кубок конфедераций

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.05.2017 14:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 15 мая 2017, 18:51

      в центре защиты вообще прискорбно все хоть с ними хоть без них. Я вот надеюсь на Джикию, Кутепов физически слаб Семенов в прогрессе остановился, Васин такой же как Березуцкие только на пару лет помоложе

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      Рейтинг: +2697

      turist82 15 мая 2017, 15:02

      Старые кони - глубоко не вспашут...

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > turist82 15 мая 2017, 16:11

      Кутепов ещё тот пахарь.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > turist82 15 мая 2017, 17:29

      Но борозды не испортят ! А вот Кутепов - и глубоко не впсашет , и борозду в легкую испортит .

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      Рейтинг: +2697

      turist82 > dok66 15 мая 2017, 17:31

      Ну если вспомнить как издевательски-легко вертел на бутсе Березуцких Зе Луиш...то страшновато их в сборную брать. Не тянут

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > turist82 15 мая 2017, 21:14

      робяты сказали что в завязке со сборной если что,хватит бабушку лохматить

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