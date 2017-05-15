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    Мутко: «Те 30 игроков, что вошли в расширенный состав сборной России, являются лучшими»

    Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко назвал заслуженным озвученный сегодня расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку конфедераций. По его мнению, 30 игроков, вызванные в национальную команду, являются лучшими.

    «Это 30 парней, которые на сегодня являются лучшими, они вошли в расширенный список абсолютно заслуженно. Это футболисты, которые в этом сезоне демонстрировали хорошую игру, а он получился непростым для всех.

    По каждому футболисту тренерский штаб сборной провел большую работу. Список абсолютно объективен, в нем нет никаких субъективных факторов», – сказал Мутко.

    Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Сборная России сыграет в одной группе с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.

    Главные выводы по составу сборной России на Кубок конфедераций

    Источник: ТАСС

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    15.05.2017 14:17
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 15 мая 2017, 19:53

      лучшие из худших...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 мая 2017, 18:06

      Кто не совсем плох тот и вошёл в список)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 15 мая 2017, 17:27

      Нойштедтер там что делает ? Чем он заслужил быть в сборной , денег кому дал ? И где тут объективность ?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +382

      лёха72 15 мая 2017, 15:49

      МУДКО ВАЛИ УЖЕ......................

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      prostoGorbunov 15 мая 2017, 15:47

      Лец ми спик фром май харт ин инглиш...энд ноу криминалити

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 15 мая 2017, 14:52

      мутко слаб и уныл

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > карасевщина 15 мая 2017, 15:22

      Он слабоумный, но до денег хитёр как лиса.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 15 мая 2017, 14:31

      Какая разница каким составом позориться

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Чеба 15 мая 2017, 14:31

      Было бы сказано.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 15 мая 2017, 14:25

      Снимайтесь сразу с соревнований ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 15 мая 2017, 14:22

      Тяжелые времена грядут для России...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > bset 15 мая 2017, 15:26

      Мудковские времена идут давно, как только он влез в РФС, а может быть
      и раньше.

      3
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