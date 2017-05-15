Мутко: «Те 30 игроков, что вошли в расширенный состав сборной России, являются лучшими»

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко назвал заслуженным озвученный сегодня расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку конфедераций. По его мнению, 30 игроков, вызванные в национальную команду, являются лучшими.

«Это 30 парней, которые на сегодня являются лучшими, они вошли в расширенный список абсолютно заслуженно. Это футболисты, которые в этом сезоне демонстрировали хорошую игру, а он получился непростым для всех.

По каждому футболисту тренерский штаб сборной провел большую работу. Список абсолютно объективен, в нем нет никаких субъективных факторов», – сказал Мутко.

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Сборная России сыграет в одной группе с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.

Главные выводы по составу сборной России на Кубок конфедераций