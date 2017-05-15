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  • Бушманов: «Сначала СМИ называли Кутепова заменой Березуцким и Игнашевичу в сборной, а потом повесили на него всех собак»

Бушманов: «Сначала СМИ называли Кутепова заменой Березуцким и Игнашевичу в сборной, а потом повесили на него всех собак»

15 мая 2017, 13:48
10

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов, возглавлявший до недавнего времени «Спартак-2», прокомментировал ситуацию с защитником красно-белых Ильей Кутеповым, который не выходил на поле в нескольких последних матчах и появился в составе лишь в субботнем поединке с «Амкаром» (1:0).

Напомним, игра с пермяками уже ничего не решала в плане турнирной мотивации, так как спартаковцы уже обеспечили себе чемпионский титул по итогам прошлого тура.

«На Кутепова в какой-то момент свалилась большая ответственность. Слишком многое на нем повисло: основной состав «Спартака», борьба за чемпионство, попадание в сборную страны, где он стал чуть ли не ведущим футболистом, который должен был все подчищать, бороться в каждом матче, в попытках заменить братьев Березуцких и Игнашевича одновременно. Так что давление на парня получилось очень серьезное. Пошли ошибки, поскольку опыта игры на подобном уровне у него не так много. Поэтому он и ошибался, и волновался. Но, это все опыт. Такие периоды надо уметь преодолевать. Я уверен, что Кутепову это по силам.

Сначала СМИ Кутепова, если вы помните, хвалили. Мол, это та замена Березуцким и Игнашевичу, которую долго ждали. А как только у него начались какие-то вполне естественные при таком напряжении ошибки или помарки, на него стали «вешать всех собак». Для нас такое обращение с игроком вроде бы считается нормальным. Вместо того, чтобы поддержать парня… Видимо, таким образом мы закаляем людей», – сказал Бушманов.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Россия Спартак ЦСКА Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Кутепов Илья
Комментарии (10)
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Asbjorn
1494845850
Опыту наберется и все будет норм,на пару с джикией
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bset
1494846747
Просто у нас так в России принято. Игнашевича и Березуцких плохо выпускать, потому что нужно омолаживать сборную, а молодых игроков плохо, потому что у них опыта и мало и они ошибаются. В итоге как лучше? Да никак. Просто надо поменьше слушать всяких. А то у нас сборная - это считай завершение карьеры. Поиграл/потренировал там и все, можно заканчивать с футболом. Болельщики зачмырят.
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nbv
1494849193
Все по делу сказал
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Диктор
1494850135
Достали эти писаки-когда так же заклевали Филимонова.
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Mahone
1494850486
Согласен,нормально играет парень,опыта наберется и переплюнет всех
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alex ni
1494853766
Играл бы парень нормально,вопросов бы не было,если в клубе в старт не проходит, что говорить про сборную. Парень не быстрый,в отборе слабоват, и как кажется легко на финты кидается.
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Д Альбертини
1494858054
Так критика то объективная, а не огульная! Он просто снизил к себе требования, Как результат выпал из основного состава. И я лично считаю что на КК его брать не нужно!
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vladimir-7
1494859667
Да, получается, что Кутепов, по Бушманову, заменит сразу и С. Игнашевича, и Березуцких вместе взятых, а может быть ещё и М. Фернандеса, и Ю. Жиркова.
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OfaZavr
1494860660
Может, когда опыту наберется будет лучше играть. Сейчас пока не очень.
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евгений сергеевичч
1494864166
Физухи парню не хватает ему бы мышц поднарастить
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