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    Бушманов: «Сначала СМИ называли Кутепова заменой Березуцким и Игнашевичу в сборной, а потом повесили на него всех собак»

    Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов, возглавлявший до недавнего времени «Спартак-2», прокомментировал ситуацию с защитником красно-белых Ильей Кутеповым, который не выходил на поле в нескольких последних матчах и появился в составе лишь в субботнем поединке с «Амкаром» (1:0).

    Напомним, игра с пермяками уже ничего не решала в плане турнирной мотивации, так как спартаковцы уже обеспечили себе чемпионский титул по итогам прошлого тура.

    «На Кутепова в какой-то момент свалилась большая ответственность. Слишком многое на нем повисло: основной состав «Спартака», борьба за чемпионство, попадание в сборную страны, где он стал чуть ли не ведущим футболистом, который должен был все подчищать, бороться в каждом матче, в попытках заменить братьев Березуцких и Игнашевича одновременно. Так что давление на парня получилось очень серьезное. Пошли ошибки, поскольку опыта игры на подобном уровне у него не так много. Поэтому он и ошибался, и волновался. Но, это все опыт. Такие периоды надо уметь преодолевать. Я уверен, что Кутепову это по силам.

    Сначала СМИ Кутепова, если вы помните, хвалили. Мол, это та замена Березуцким и Игнашевичу, которую долго ждали. А как только у него начались какие-то вполне естественные при таком напряжении ошибки или помарки, на него стали «вешать всех собак». Для нас такое обращение с игроком вроде бы считается нормальным. Вместо того, чтобы поддержать парня… Видимо, таким образом мы закаляем людей», – сказал Бушманов.

    Источник: Бобсоккер

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    15.05.2017 13:48
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 15 мая 2017, 19:02

      Физухи парню не хватает ему бы мышц поднарастить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 мая 2017, 18:04

      Может, когда опыту наберется будет лучше играть. Сейчас пока не очень.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 мая 2017, 17:47

      Да, получается, что Кутепов, по Бушманову, заменит сразу и С. Игнашевича, и
      Березуцких вместе взятых, а может быть ещё и М. Фернандеса, и Ю. Жиркова.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 15 мая 2017, 17:20

      Так критика то объективная, а не огульная! Он просто снизил к себе требования, Как результат выпал из основного состава. И я лично считаю что на КК его брать не нужно!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +94

      alex ni 15 мая 2017, 16:09

      Играл бы парень нормально,вопросов бы не было,если в клубе в старт не проходит, что говорить про сборную. Парень не быстрый,в отборе слабоват, и как кажется легко на финты кидается.

      1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 15 мая 2017, 15:14

      Согласен,нормально играет парень,опыта наберется и переплюнет всех

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 мая 2017, 15:08

      Достали эти писаки-когда так же заклевали Филимонова.

      1
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      Рейтинг: +256

      nbv 15 мая 2017, 14:53

      Все по делу сказал

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 15 мая 2017, 14:12

      Просто у нас так в России принято. Игнашевича и Березуцких плохо выпускать, потому что нужно омолаживать сборную, а молодых игроков плохо, потому что у них опыта и мало и они ошибаются. В итоге как лучше? Да никак. Просто надо поменьше слушать всяких. А то у нас сборная - это считай завершение карьеры. Поиграл/потренировал там и все, можно заканчивать с футболом. Болельщики зачмырят.

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 15 мая 2017, 13:57

      Опыту наберется и все будет норм,на пару с джикией

      2
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