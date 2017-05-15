Бушманов: «Сначала СМИ называли Кутепова заменой Березуцким и Игнашевичу в сборной, а потом повесили на него всех собак»

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов, возглавлявший до недавнего времени «Спартак-2», прокомментировал ситуацию с защитником красно-белых Ильей Кутеповым, который не выходил на поле в нескольких последних матчах и появился в составе лишь в субботнем поединке с «Амкаром» (1:0).

Напомним, игра с пермяками уже ничего не решала в плане турнирной мотивации, так как спартаковцы уже обеспечили себе чемпионский титул по итогам прошлого тура.

«На Кутепова в какой-то момент свалилась большая ответственность. Слишком многое на нем повисло: основной состав «Спартака», борьба за чемпионство, попадание в сборную страны, где он стал чуть ли не ведущим футболистом, который должен был все подчищать, бороться в каждом матче, в попытках заменить братьев Березуцких и Игнашевича одновременно. Так что давление на парня получилось очень серьезное. Пошли ошибки, поскольку опыта игры на подобном уровне у него не так много. Поэтому он и ошибался, и волновался. Но, это все опыт. Такие периоды надо уметь преодолевать. Я уверен, что Кутепову это по силам.

Сначала СМИ Кутепова, если вы помните, хвалили. Мол, это та замена Березуцким и Игнашевичу, которую долго ждали. А как только у него начались какие-то вполне естественные при таком напряжении ошибки или помарки, на него стали «вешать всех собак». Для нас такое обращение с игроком вроде бы считается нормальным. Вместо того, чтобы поддержать парня… Видимо, таким образом мы закаляем людей», – сказал Бушманов.