Ярмоленко: «Этот чемпионат мы провалили»

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко признал текущий чемпионат провальным для своей команды. Он попросил прощения за поражение в недавнем матче от «Олимпика» (1:2), а также пообещал реабилитироваться в финале Кубка Украины с «Шахтером».

«Спасибо болельщикам за то, что они делают для нас, команда это ценит. Хочу извиниться за матч против «Олимпика» и в принципе за этот чемпионат, который мы провалили. Но у нас есть финал Кубка Украины, и я обещаю, что в среду мы отдадим все силы и умрем на футбольном поле за победу», – сказал футболист в эфире программы «Профутбол».

Напомним, что финал Кубка Украины состоится 17 мая в Харькове.