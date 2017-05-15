Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ярмоленко: «Этот чемпионат мы провалили»

    Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко признал текущий чемпионат провальным для своей команды. Он попросил прощения за поражение в недавнем матче от «Олимпика» (1:2), а также пообещал реабилитироваться в финале Кубка Украины с «Шахтером».

    «Спасибо болельщикам за то, что они делают для нас, команда это ценит. Хочу извиниться за матч против «Олимпика» и в принципе за этот чемпионат, который мы провалили. Но у нас есть финал Кубка Украины, и я обещаю, что в среду мы отдадим все силы и умрем на футбольном поле за победу», – сказал футболист в эфире программы «Профутбол».

    Напомним, что финал Кубка Украины состоится 17 мая в Харькове.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.05.2017 09:46
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 15 мая 2017, 10:02

      Да походу вы не только чемпионат провалили, глобальней надо смотреть

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11