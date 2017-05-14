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    Лига 1. «Монако» разгромило «Лилль», «ПСЖ» забил пять мячей в ворота «Сент-Этьена»

    В рамках 37-го тура Лиги 1 «Монако» на своем поле забил четыре безответных мяча в ворота «Лилля». Дублем у хозяев отметился Радамель Фалькао.

    В другом матче «ПСЖ» крупно обыграл «Сент-Этьен». По два мяча у парижан забили Эдинсон Кавани и Лукас Моура.

    «Монако» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, «ПСЖ» – на втором месте.

    Франция. Лига 1. 37-й тур

    Монако – Лилль – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Фалькао, 6; 2:0 – Силва, 45; 3:0 – Фалькао, 69; 4:0 – Алонсо, 89 (в свои ворота).

    Сент-Этьен – ПСЖ – 0:5 (0:2)

    Голы: 0:1 – Кавани, 2; 0:2 – Моура, 38; 0:3 – Кавани, 72; 0:4 – Моура, 78; 0:5 – Дракслер, 90.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.05.2017 23:55
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +351

      simoron81 15 мая 2017, 04:15

      Молодцы

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      Рейтинг: +800

      forward33 15 мая 2017, 00:24

      Поздравляю Монако с чемпионством. Заслужили)))

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 15 мая 2017, 00:22

      ПСЖ с победой!

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 15 мая 2017, 00:20

      )))

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      Рейтинг: +722

      Urry 15 мая 2017, 00:12

      Супер клубы видно издалека

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 15 мая 2017, 00:04

      Монако в этом сезоне чемпион !

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      Рейтинг: +41

      Лопатка 15 мая 2017, 00:03

      молодцы

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