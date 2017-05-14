Лига 1. «Монако» разгромило «Лилль», «ПСЖ» забил пять мячей в ворота «Сент-Этьена»

В рамках 37-го тура Лиги 1 «Монако» на своем поле забил четыре безответных мяча в ворота «Лилля». Дублем у хозяев отметился Радамель Фалькао.
В другом матче «ПСЖ» крупно обыграл «Сент-Этьен». По два мяча у парижан забили Эдинсон Кавани и Лукас Моура.
«Монако» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, «ПСЖ» – на втором месте.
Франция. Лига 1. 37-й тур
Голы: 1:0 – Фалькао, 6; 2:0 – Силва, 45; 3:0 – Фалькао, 69; 4:0 – Алонсо, 89 (в свои ворота).
Голы: 0:1 – Кавани, 2; 0:2 – Моура, 38; 0:3 – Кавани, 72; 0:4 – Моура, 78; 0:5 – Дракслер, 90.
Источник: Бомбардир.ру