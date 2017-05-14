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  • Гилерме: «Очень хочу попасть в заявку сборной России на Кубок конфедераций»

Гилерме: «Очень хочу попасть в заявку сборной России на Кубок конфедераций»

14 мая 2017, 01:22
7

Голкипер «Локомотива» Гилерме заявил о желании сыграть за сборную России на Кубке конфедераций.

– Есть мысли о сборной России?

– Конечно. Впереди еще два матча. Я выложусь на сто процентов и покажу свой уровень. Очень хочу попасть в заявку сборной России на Кубок конфедераций. Тарасов и Миранчук набрали хорошую форму. Думаю, у них все шансы попасть в сборную.

31-летний бразилец получил российское гражданство в ноябре 2015 года. Вратарь попал в заявку команды Леонида Слуцкого на Евро-2016.

Кубок конфедераций пройдет с 17-го июня по 2 июля в четырех городах России.

Источник: ФК «Локомотив»
Кубок конфедераций Россия. Премьер-лига Локомотив Россия Гилерме
Комментарии (7)
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арейская
1494721194
Попадёшь, не сомневайся, Черчесов уже намекнул на это, оставив Медведева с Лунёвым набираться опыта в своих командах
Ответить
NEMETSRUS
1494731789
Губа не дура
Ответить
Nerlinger
1494734607
Дыркин пошто ты там?
Ответить
пряник929
1494737152
С таким тренером возможно
Ответить
Аид666
1494738744
Зачем только?
Ответить
APchelov
1494754236
Вот интересно. У парня совесть есть? Посредственный вратарь. А он в сборную метит.
Ответить
Berdchanin
1494853340
Митрюшкин и Медведев уж намного лучше
Ответить
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