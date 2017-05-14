Гилерме: «Очень хочу попасть в заявку сборной России на Кубок конфедераций»

Голкипер «Локомотива» Гилерме заявил о желании сыграть за сборную России на Кубке конфедераций.

– Есть мысли о сборной России?

– Конечно. Впереди еще два матча. Я выложусь на сто процентов и покажу свой уровень. Очень хочу попасть в заявку сборной России на Кубок конфедераций. Тарасов и Миранчук набрали хорошую форму. Думаю, у них все шансы попасть в сборную.

31-летний бразилец получил российское гражданство в ноябре 2015 года. Вратарь попал в заявку команды Леонида Слуцкого на Евро-2016.

Кубок конфедераций пройдет с 17-го июня по 2 июля в четырех городах России.