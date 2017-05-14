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    Гилерме: «Очень хочу попасть в заявку сборной России на Кубок конфедераций»

    Голкипер «Локомотива» Гилерме заявил о желании сыграть за сборную России на Кубке конфедераций.

    – Есть мысли о сборной России?

    – Конечно. Впереди еще два матча. Я выложусь на сто процентов и покажу свой уровень. Очень хочу попасть в заявку сборной России на Кубок конфедераций. Тарасов и Миранчук набрали хорошую форму. Думаю, у них все шансы попасть в сборную.

    31-летний бразилец получил российское гражданство в ноябре 2015 года. Вратарь попал в заявку команды Леонида Слуцкого на Евро-2016.

    Кубок конфедераций пройдет с 17-го июня по 2 июля в четырех городах России.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    14.05.2017 01:22
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 15 мая 2017, 16:02

      Митрюшкин и Медведев уж намного лучше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 14 мая 2017, 12:30

      Вот интересно. У парня совесть есть? Посредственный вратарь. А он в сборную метит.

      -1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 14 мая 2017, 08:12

      Зачем только?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 14 мая 2017, 07:45

      С таким тренером возможно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 14 мая 2017, 07:03

      Дыркин пошто ты там?

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 14 мая 2017, 06:16

      Губа не дура

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 14 мая 2017, 03:19

      Попадёшь, не сомневайся, Черчесов уже намекнул на это, оставив Медведева с Лунёвым набираться опыта в своих командах

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