Каррера заявил, что результаты итальянских тренеров в европейских лигах говорят сами за себя

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что намерен в самое ближайшее время позвонить наставнику «Челси» Антонио Конте, с которым он долгое время работал в тренерском штабе «Ювентуса» и сборной Италии, чтобы поздравить с завоеванием титула чемпиона Англии. Вчера синие досрочно оформили золотые медали АПЛ, победив «Вест Бромвич» (1:0) в матче 36-го тура.

Также рулевой красно-белых поделился мнением о достижениях итальянских специалистов в европейских чемпионатах.

«Пообщался ли я уже с Антонио Конте? Он позвонил, поздравил, ничего особенного. То, что и я сделаю через несколько минут. Поздравлю его с чемпионством «Челси».

Согласен ли с тем, что по итогам сезона итальянские тренеры – сильнейшие в мире? Результаты говорят за себя, мы победили в разных странах. Но, думаю, есть и много других хороших тренеров, даже если они не итальянцы», – сказал Каррера.