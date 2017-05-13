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  • Каррера заявил, что результаты итальянских тренеров в европейских лигах говорят сами за себя

Каррера заявил, что результаты итальянских тренеров в европейских лигах говорят сами за себя

13 мая 2017, 17:41
8

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что намерен в самое ближайшее время позвонить наставнику «Челси» Антонио Конте, с которым он долгое время работал в тренерском штабе «Ювентуса» и сборной Италии, чтобы поздравить с завоеванием титула чемпиона Англии. Вчера синие досрочно оформили золотые медали АПЛ, победив «Вест Бромвич» (1:0) в матче 36-го тура.

Также рулевой красно-белых поделился мнением о достижениях итальянских специалистов в европейских чемпионатах.

«Пообщался ли я уже с Антонио Конте? Он позвонил, поздравил, ничего особенного. То, что и я сделаю через несколько минут. Поздравлю его с чемпионством «Челси».

Согласен ли с тем, что по итогам сезона итальянские тренеры – сильнейшие в мире? Результаты говорят за себя, мы победили в разных странах. Но, думаю, есть и много других хороших тренеров, даже если они не итальянцы», – сказал Каррера.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (8)
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Паук за ЦСКА
1494687205
Ну молодцы,итальянцы.Круто когда вот такие клубы,как Спартак приводят и открывают таких тренеров как Массимо
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Mahone
1494688737
Ой,похвастался!! Сегодня можно,ты ЧЕМПИОН,но тяжелее отстоять чемпионство,сможешь? тогда красавец!!!!!!!!!!
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dok66
1494690040
Эххххх , не звезди . ! Взобраться на вершину легче в сто раз , чем там удержаться .
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OfaZavr
1494690736
Каррера лучший!!!
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