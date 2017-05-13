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    Каррера заявил, что результаты итальянских тренеров в европейских лигах говорят сами за себя

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что намерен в самое ближайшее время позвонить наставнику «Челси» Антонио Конте, с которым он долгое время работал в тренерском штабе «Ювентуса» и сборной Италии, чтобы поздравить с завоеванием титула чемпиона Англии. Вчера синие досрочно оформили золотые медали АПЛ, победив «Вест Бромвич» (1:0) в матче 36-го тура.

    Также рулевой красно-белых поделился мнением о достижениях итальянских специалистов в европейских чемпионатах.

    «Пообщался ли я уже с Антонио Конте? Он позвонил, поздравил, ничего особенного. То, что и я сделаю через несколько минут. Поздравлю его с чемпионством «Челси».

    Согласен ли с тем, что по итогам сезона итальянские тренеры – сильнейшие в мире? Результаты говорят за себя, мы победили в разных странах. Но, думаю, есть и много других хороших тренеров, даже если они не итальянцы», – сказал Каррера.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.05.2017 17:41
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 мая 2017, 18:52

      Каррера лучший!!!

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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 мая 2017, 18:40

      Эххххх , не звезди . ! Взобраться на вершину легче в сто раз , чем там удержаться .

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 13 мая 2017, 18:18

      Ой,похвастался!! Сегодня можно,ты ЧЕМПИОН,но тяжелее отстоять чемпионство,сможешь? тогда красавец!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +354

      Паук за ЦСКА 13 мая 2017, 17:53

      Ну молодцы,итальянцы.Круто когда вот такие клубы,как Спартак приводят и открывают таких тренеров как Массимо

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      Рейтинг: +665

      Snerg > Паук за ЦСКА 14 мая 2017, 02:30

      ну да ты прав) лучше чем так)... чем как слуцкиф и гончаренко)

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      Рейтинг: +354

      Паук за ЦСКА > Snerg 14 мая 2017, 03:43

      А чем тебе Слуцкий и Гончаренко неугодили????

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      Рейтинг: +665

      Snerg > Паук за ЦСКА 14 мая 2017, 18:02

      ну слуцкий это не тренер) , а гончаренко посмотрим) , но сомневаюсь что он потянет ваш клуб)

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      Рейтинг: +354

      Паук за ЦСКА > Snerg 14 мая 2017, 19:26

      Посмотрим.Каррере тоже мало кто верил и вот результат,молодец.Насчет Слуцкого можно поспорить,но не буду,у каждого своё мнение

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