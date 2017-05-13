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    Самедов: «Болельщики выбежали на поле после матча с «Амкаром»? Поздравляли, все нормально»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов, принесший своим голом победу красно-белым над «Амкаром» (1:0) в матче 28-го тура РФПЛ, подчеркнул, что игры в Перми всегда даются нелегко. Также хавбек отметил, что ему не было страшно, когда после окончания встречи толпа спартаковских болельщиков хлынула на поле, чтобы поздравить команду с завоеванным в прошлом туре чемпионством.

    – Счастливы быть чемпионами, а матч был тяжелым. В Перми всегда очень тяжело играть. Нам удалось победить, очень рад.

    – Вы больше выглядите опустошенным, нежели счастливым.

    – Да, здесь непросто играть. Покрытие искусственное, ноги садятся.

    – Как настраивались на эту игру?

    – Можно постараться установить рекорд по количеству набранных очков. Не помню, сколько там – 70 или 69. Уже есть 72 балла? Тогда повторить.

    – Болельщики вбежали на поле, в конце вы остались один. Не страшно было?

    – Все поздравляли, все нормально.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.05.2017 17:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +212

      perm 242 13 мая 2017, 19:20

      Спартак с победой .... но АМКАР упустил свои явные возможности ....

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 мая 2017, 18:51

      Спасибо Саша! Всех с Победой!

      1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 13 мая 2017, 18:17

      Саша уже в 3 играх забивает решающие голы! Молодец))

      1
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      Рейтинг: +98

      VerSaR 13 мая 2017, 18:08

      Саня молодец! Спасибо за гол!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 13 мая 2017, 17:48

      Спартак!!!!! Самедов!!!!!! ПОБЕДА!!!!!!!!! ЧЕМПИОНЫ!!!!!!!!!!!!!!! УРАААААААААА!!!!!!!!

      2
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