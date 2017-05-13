Самедов: «Болельщики выбежали на поле после матча с «Амкаром»? Поздравляли, все нормально»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов, принесший своим голом победу красно-белым над «Амкаром» (1:0) в матче 28-го тура РФПЛ, подчеркнул, что игры в Перми всегда даются нелегко. Также хавбек отметил, что ему не было страшно, когда после окончания встречи толпа спартаковских болельщиков хлынула на поле, чтобы поздравить команду с завоеванным в прошлом туре чемпионством.

– Счастливы быть чемпионами, а матч был тяжелым. В Перми всегда очень тяжело играть. Нам удалось победить, очень рад.

– Вы больше выглядите опустошенным, нежели счастливым.

– Да, здесь непросто играть. Покрытие искусственное, ноги садятся.

– Как настраивались на эту игру?

– Можно постараться установить рекорд по количеству набранных очков. Не помню, сколько там – 70 или 69. Уже есть 72 балла? Тогда повторить.

– Болельщики вбежали на поле, в конце вы остались один. Не страшно было?

– Все поздравляли, все нормально.