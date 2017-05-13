Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Самедов: «Болельщики выбежали на поле после матча с «Амкаром»? Поздравляли, все нормально»

Самедов: «Болельщики выбежали на поле после матча с «Амкаром»? Поздравляли, все нормально»

13 мая 2017, 17:27
5

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов, принесший своим голом победу красно-белым над «Амкаром» (1:0) в матче 28-го тура РФПЛ, подчеркнул, что игры в Перми всегда даются нелегко. Также хавбек отметил, что ему не было страшно, когда после окончания встречи толпа спартаковских болельщиков хлынула на поле, чтобы поздравить команду с завоеванным в прошлом туре чемпионством.

– Счастливы быть чемпионами, а матч был тяжелым. В Перми всегда очень тяжело играть. Нам удалось победить, очень рад.

– Вы больше выглядите опустошенным, нежели счастливым.

– Да, здесь непросто играть. Покрытие искусственное, ноги садятся.

– Как настраивались на эту игру?

– Можно постараться установить рекорд по количеству набранных очков. Не помню, сколько там – 70 или 69. Уже есть 72 балла? Тогда повторить.

– Болельщики вбежали на поле, в конце вы остались один. Не страшно было?

– Все поздравляли, все нормально.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Амкар-Пермь Самедов Александр
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mahone
1494686903
Спартак!!!!! Самедов!!!!!! ПОБЕДА!!!!!!!!! ЧЕМПИОНЫ!!!!!!!!!!!!!!! УРАААААААААА!!!!!!!!
Ответить
VerSaR
1494688127
Саня молодец! Спасибо за гол!
Ответить
Д Альбертини
1494688663
Саша уже в 3 играх забивает решающие голы! Молодец))
Ответить
OfaZavr
1494690679
Спасибо Саша! Всех с Победой!
Ответить
perm 242
1494692424
Спартак с победой .... но АМКАР упустил свои явные возможности ....
Ответить
Главные новости
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
22:05
2
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
21:31
2
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
21:15
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
20:47
2
ФотоМусиала едва не умер во время матча
20:11
5
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
19:38
8
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
5
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
26
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
10
Все новости
Все новости
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
22:30
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
22:19
2
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
21:57
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
21:48
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
20:59
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
20:34
1
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
19:54
1
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
19:38
8
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
19:23
1
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
5
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
26
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
18:10
2
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
10
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Он в своем мире»: выявлен игрок «Зенита», у которого потухли глаза
17:29
4
Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика
17:20
6
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
16:50
3
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:53
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
21
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
6
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
18
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
9
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Факел»: 15 августа 2026
15:05
1
Гусев ответил, есть ли у Тюкавина мотивация выступать за «Динамо»
14:54
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+